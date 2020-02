Das Stadion brummt. Die Stimmung: vorfreudig aufgekratzt. Nichts deutet daraufhin, dass hier nicht gleich der ganz normale Wahnsinn einer Fußball-Übertragung losbricht, sondern etwas ganz anderes und doch systemimmanentes: eine Diskussion über psychische Erkrankungen im Profisport.

Das "Stadion an der Schleißheimer Straße" war unlängst von der Deutschen Fußball-Akademie zur "Fußballkneipe des Jahres" gekürt worden, und die Betreiber Michael Jachan und Holger Britzius beschlossen, die 5000 Euro Preisgeld in ein Thema zu investieren, das zehn Jahre nach dem Suizid von Robert Enke immer noch mit einem Stigma behaftet ist: Depression im Profi-Fußball. Moderator Ronald Reng, Autor der Enke-Biografie, spricht mit Teresa Enke, der Witwe und Vorsitzenden der Robert-Enke-Stiftung, Martin Amedick, der seine Profi-Karriere 2011 wegen Depressionen unterbrechen musste, sowie Tobias Freyer, Facharzt in der psychiatrischen Behandlung von Leistungssportlern. Um mit den Worten von Ex-Profi Jonas Hummels die Essenz des Abends zusammenzufassen: eine Besetzung und ein Thema, die mehr Zuhörer verdient hätten und jeder Talkshow gut zu Gesicht stünden.

Kneipenchef Britzius meint, man habe schon viele besondere Abende hier gefeiert, aber nun erfülle sich ein lang gehegter Wunsch: eine Diskussion über ein Thema, von dem er erstmals hörte, als sich Ex-Löwe Guido Erhard 2002 das Leben nahm. Ein Thema, das auch ihn selbst betreffe. Vier Millionen Deutsche erkranken jährlich an Depressionen, sagt Reng, "20 Prozent glauben, dass man das mit Schokolade und dem Satz heilen kann: Reiß dich mal zusammen!"

Teresa Enke spricht von der Machtlosigkeit an der Seite eines Depressiven. Früh habe ihr Mann an depressiven Verstimmungen gelitten: "In seinem ersten Spiel als jüngster Torwart der 2. Liga hat er einen Fehler gemacht, zum Trainer gesagt, er soll ihn auswechseln, hat eine Woche im Bett gelegen. Er hatte keinen Spaß mehr, hat das Haus verdunkelt, wollte nicht ans Telefon, nicht ins Trainingslager, hatte Angst vor Veränderung." Antriebsverlust, Einschränkung der Interessenslage: klassische Symptome, sagt Freyer. Sportlich war Enke erfolgreich, spielte Nationalelf, doch die Ängste wurde er nicht los. "In schwer depressiven Phasen haben wir Verletzungen vorgetäuscht", erzählt Enke, "er wollte es nicht öffentlich machen, ein Versteckspiel." Am Schluss sei er wegen der starken Beruhigungsmittel nicht mehr koordiniert gewesen: "Man musste fürchten, dass er sich selber einen reinhaut."

Auch die Geschichte von Amedick nimmt einen mit. Von BVB-Coach Jürgen Klopp wurde er aussortiert, musste den unheilbaren Krebs des Schwiegervaters verarbeiten, wechselte nach Kaiserslautern, wo er Kapitän wurde - obwohl ihn die Dämonen längst im Griff hatten. Ein schleichender Prozess: "Man muss das zunächst erkennen - und dann anerkennen." Ein Jahr brauchte er, bis er sich extern Hilfe holte. "Ich hatte das Gefühl, eine Maske zu tragen, schaffte es kaum zum Training, hatte stets im Kopf: Ich kann jetzt nicht!" Die gute Nachricht: Nach einem halben Jahr kam er zurück. "Auch eine unbehandelte Depression geht irgendwann zurück", sagt Freyer, "im Schnitt nach sechs Monaten." Heute ist Amedick Familienvater und studiert Psychologie. Einen entsprechenden Job im Profifußball kann er sich vorstellen.

Nachfrage besteht, seit der DFB für Profiklubs die Einstellung eines Sportpsychologen vorschreibt. Doch während RB Leipzig für jedes Jugendteam einen Psychologen hat, ist bei anderen der Posten nur pro forma besetzt. Jonas Hummels fühlt sich bei der SpVgg Unterhaching mit seinem Bachelor von der Fern-Uni völlig überfordert: "Ich bin auf 20-Stunden-Basis für 200 Leute zuständig - und hab' keine Ahnung!" So viel Offenheit tut gut, und genau da liege der Schlüssel, sagt Enke: "Es gibt noch sehr viel Angst und Unwissen, aber die Akzeptanz ist gestiegen. Es wird offener darüber gesprochen, und die Menschen lassen sich eher helfen."