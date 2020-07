Das Massaker von Srebrenica, einer Stadt in Bosnien-Herzegowina, ereignete sich am 11. Juli 1995, aber auch heute noch prägt politischer Zerfall das Land. Noch immer ist das Land in zwei Entitäten gespalten, eine bosniakisch-kroatische Föderation und eine bosnisch-serbische Republik. Welche Lehren können München und das heutige Europa aus diesem Zerfall ziehen? Anlässlich des 25. Jahrestags des Völkermords von Srebrenica laden der Autor Matthias Fink und die Fotografin Barbara Hartmann Tumba zu einer Diskussion. Es soll an Srebrenica erinnert und Geschichte aufgearbeitet werden, eigene Erfahrungen und Erinnerungen an Jugoslawien können geteilt werden. Moderator Matthias Fink ist ehemaliger Journalist und Autor des Buchs "Srebrenica - Chronologie eines Völkermords". Die freiberufliche Fotografin Hartmann Tumba initiierte das Fotografie-Projekt "Unsere Sicht - 12 Frauen aus Srebrenica", bei dem Frauen anhand von Fotos von ihrem Leben und ihren Erinnerungen an den Krieg erzählen. Das Gespräch findet am Samstag, 11. Juli, um 18 Uhr in der Glockenbachwerkstatt in der Blumenstraße 7 statt.