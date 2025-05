München – das ist erst einmal ein Geruch: „So eine merkwürdige Mischung aus Lodenmantel, Elektrizität und Polstermöbeln, ein wenig süßlich auch, wie eine deftige Mahlzeit.“ Es ist Anfang November 1975. Sie ist gerade aus dem Waggon auf den Bahnsteig getreten. Erinnert sich später noch an die Schriftzüge „meterhoch in der Luft“: GRUNDIG.

In seinem neuen Roman „Disko“ schickt der in Hamburg lebende Autor Till Raether, der als Journalist auch für die SZ schreibt, ein Mädchen auf die Reise ihres Lebens. Mitten hinein in ein lange untergegangenes München. Sie landet in einer Szene, in der sich Zeit und Raum auflösen und immer nur Jetzt ist und jeder Beat in der Disko sich anfühlt wie der Anfang einer neuen Idee: „Es war wirklich wie in einem Raumschiff, wie bei Einstein. Wenn man drin war, verging die Zeit langsam oder gar nicht, sie spielte keine Rolle.“

Es ist der maximale Kontrast. Eben noch hat die 14-jährige Beeke auf einem Hof in Ostholstein auf ihre Mutter geblickt, die aufgebahrt in einem Zimmer lag, das die anderen mieden. Zu sagen hatte sie ihr nichts. Früh am Morgen macht sie sich auf den Weg nach München, weg vom trinkenden Vater und den Zwillingsschwestern, weg von Oma Großkordt. Beeke will am anderen Ende Deutschlands ihren Bruder finden, der in München als Musikproduzent arbeiten soll und sich mittlerweile Jerry Peters nennt.

Jahrzehnte später erinnert sich Beeke an diese Tage und ihre Reise. Till Raethers Roman gibt dieser Rückschau seiner Ich-Erzählerin eine angenehm weichgezeichnete Unschärfe, den warmen Ton leicht verblichener Agfa-Fotos. Auf Spotify findet man eine von Raether zusammengestellte Playlist einschlägiger Titel. Was man nicht findet, sind die Nummern von Jerry Peters, die so feine Titel haben wie „Dance Into My Love“.

Die Suche führt ins Arabella-Hochhaus

Jerry Peters muss irgendwie durch das Raster der Popgeschichte gefallen sein, dabei war er doch dem Erfolg so nahe. Beekes Suche führt sie in ein Studio in einem Hochhaus im Arabellapark. Das Hochhaus steht noch heute da als rätselhafter Monolith aus der Vergangenheit und soll 2030 abgerissen werden, das Studio gibt es schon lange nicht mehr. Hier regierte einst Giorgio Moroder, der als „der Graf“ in Raethers Roman aufscheint. Es gibt Ärger zwischen dem Grafen und Jerry Peters. Peters hat sich mal eben einen Moog IIIp vom Grafen geborgt und nicht zurückgegeben.

Im Deutschen Museum ist seit ein paar Jahren so ein Teil zu bestaunen. Nach diesem Instrument war die Musik nicht mehr dieselbe. Jerry, der damals noch Gerald hieß, dozierte schon auf dem Hof in Ostholstein über „Oszillatoren, Modulationseffekte, Hüllkurven, Tiefpassfilter, spannungsgetriebene Kontrollkomponenten und Frequenzen“, es sind Worte, denen ein Zauber innewohnt, der auch, ahnt man, Till Raether nicht fremd ist.

Synthesizer, das ist die Idee wahrer Freiheit und Überwindung der analogen Schwingungen einer alten Welt. Die subtraktive Synthese ist Neuerfindung des Tones. Der Musiker wird Ingenieur, der den Klang nach seinen Vorstellungen baut. 30 Jahre war es damals her, dass die Nazidiktatur untergegangen war. Aber sie hing noch drin in den deutschen Gemäuern und Familien. Auf dem Hof von Oma Großkordt haben sie geschwiegen, bis Leben zerstört waren.

In München tanzt die Minderjährige Beeke durch eine Fantasiewelt und will sich rückblickend an keine Übergriffigkeiten erinnern. Über die Seiten sieht man vieles schärfer in „Disko“. Beeke taucht ab in die Überwältigung: „Das Licht im Raum bewegte sich, als wäre es ein viel festeres Gas oder eine Flüssigkeit.“ Licht und Sound – es ist eine Überkompensation der Katastrophe der Vergangenheit, die man im Nachhinein kaum erklären kann. Aber heute noch fühlen. Wenn Donna Summers extraterrestrische Stimme zur Erde schwebt, wie ein Raumgleiter: „I feel love“.

Till Raether, Disko, btb, 240 Seiten, 24 Euro.