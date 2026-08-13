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Flughafen MünchenMit Discover Airlines in die Servicehölle reisen – ohne Rückflugticket

Lesezeit: 2 Min.

Discover Airlines ist die Ferienfluggesellschaft der Lufthansa, da muss es doch einen guten Kundenservice geben. Oder nicht?
Discover Airlines ist die Ferienfluggesellschaft der Lufthansa, da muss es doch einen guten Kundenservice geben. Oder nicht? Foto: Jochen Tack/Imago

Reisende, vergesst ihr etwas an Bord einer in München gelandeten Maschine, dann lasst alle Hoffnung fahren. Die Kundenbetreuung wird euch spüren lassen, wie töricht es ist, Nachforschungen anzustellen.

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Nein, der Ehemann und Vater hätte eigentlich schon ahnen müssen, dass es keine gute Idee war, die Tüte mit den Reisemitbringseln in einem anderen Gepäckfach zu verstauen als das übrige Handgepäck. Nach schlaflosem Transatlantikflug von Discover Airlines ergab sich beim Aussteigen eine gewisse Fokussierungsschwäche, und die Mitbringsel blieben im Flugzeug: eine Papiertüte voller Keks- und Schokoladenpackungen, bedruckt mit hübschen kanadischen Motiven, Bären und so.

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