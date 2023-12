Von Jörg Häntzschel

In den ersten Minuten des "Olympia"-Films von Leni Riefenstahl schwenkt die Kamera über die Akropolis, über die Gesichter von Statuen, bis sie schließlich auf der Skulptur eines in dramatischer Pose eingefrorenen Diskuswerfers innehält. Die Kamera zoomt langsam heran, bis das Bild der Statue von einem realen Diskuswerfer in derselben Haltung überblendet wird, der zu seinem Wurf ansetzt.