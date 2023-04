Am 13. August 2020 notiert Dirk von Lowtzow: "Sollte ich einmal einen Roman schreiben, müsste er Sehnsucht nach unten heißen." Es würde darin um einen Jungen aus einer Bungalow-Siedlung gehen, der sich zeit seines Lebens wünscht, ins proletarische Milieu geboren zu sein, und so verkriecht er sich jahrelang im Keller. Nun hat von Lotzow nach einem ersten Erinnerungs-ABC ("Aus dem Dachsbau") als zweites Prosawerk ein Tagebuch geschrieben, das nicht vom lebendigen Begraben-Sein handelt, sondern heißt: "Ich tauche auf". Es geht aber irgendwie um dasselbe: einen Jungen - welcher der Berufsmusiker der Nummer-1-Band Tocotronic ("Nie wieder Krieg") immer noch trotz seines Gentleman-haften Auftretens und weiter kultureller Bildung ist -, den es nach unten zieht: in den Rückenschmerz, in existenzielle Einsamkeit, in Geister- und Wasserwelten, wo Undinen locken. Zum Glück reißen ihn Frau und "Bärchen" (sein Kind, das ihn "Spießer nennt, wenn er bügelt), Freunde und die Mitmusiker immer wieder aus dieser traumhaften Umnachtung, so dass die Ein-Corona-Jahr-lange Gedankenschau durchaus erhellend, gar "upliftig" ist. Eigentlich kann sich von Lotzow auf seine Hörspiel-bewährte sonore Vorlesestimme verlassen, zur Sicherheit bringt er zur Lesung aber eine Akustikgitarre mit.

Dirk von Lowtzow, Lesung aus "Ich tauche auf", Do., 20. Apr., 20 Uhr, München, Volkstheater