Rund 70 Jahre lag die Krippe im Dornröschenschlaf in Tirschenreuth. Gut behütet von der Familie Tins, in deren Besitz die zentralen Papierfiguren der Krippe seit 1924 waren. Nun ist die aus Nordböhmen stammende, schon durch ihre Größe beeindruckende Krippe wieder öffentlich zu sehen. In einer Ausstellung im Diözesanmuseum in Freising , in der Krippen aus Bayern , Böhmen und Tirol gezeigt werden sowie Gemälde und Skulpturen. Was sie verbindet, ist das Thema Weihnachten . Die meisten Objekte stammen aus der hauseigenen Sammlung, zu der seit 2023 auch die Krippe der Tins gehört. Eine ihrer Besonderheiten neben den Papierfiguren: Auf Knopfdruck fangen ein Soldat und ein Wasserrad an, sich mechanisch zu bewegen.

Für die Bewegung sorgten ursprünglich ein Uhrwerk und eine versteckte hölzerne Welle. Solche Mechaniken waren typisch für die reichhaltige Krippentradition, die im 19. Jahrhundert im böhmischen Reichenberg, dem heutigen Liberec, bestand. Dort kam Carl Tins her, dem die „Die Anbetung der Hirten“ zeigende Krippe ursprünglich gehörte. Als einer der Höhepunkte der Ausstellung zeigt diese Freisinger Neuerwerbung sehr schön die Vielfalt der Krippentradition auf. Und genauso wie die anderen Objekte macht sie erkenntlich, warum die Jesuiten vom 16. Jahrhundert an Krippen zur Glaubensvermittlung einsetzten.

Die riesige "Anbetung der Hirten" aus dem 18. Jahrhundert aus Neapel ist eine der Höhepunkte der Freisinger Ausstellung. (Foto: Marco Einfeldt)

Die heilige Familie, Ochs und Esel, die Engel, die Hirten, die Heiligen Drei Könige. Das alles gehört bis heute zur Grundausstattung der Krippen. Es gibt aber auch welche mit Hunderten Figuren. Als „geistliches Figurentheater“ erweckten sie die Weihnachtsgeschichte zum Leben. Dafür kamen reich gestaltete Kulissen, sorgfältige Inszenierungen, schöne Kostüme und speziell im Barock optische Illusionen und Beleuchtungseffekte zum Einsatz. Ihre Blüte erreichte die barocke Krippenkunst in Neapel. Und mit einer riesigen „Anbetung der Hirten“ aus Neapel aus dem 18. Jahrhundert setzt die Ausstellung auch ein. Was die neapolitanischen Krippen ebenfalls auszeichnete, war die lebensnahe Darstellung der Figuren mit zeitgenössischer Kleidung.

In Bayern und Tirol wurde die Weihnachtsgeschichte gerne in alpenländische Landschaften verlegt. Zu sehen ist in der Ausstellung aber auch eine oberbayerische Kastenkrippe mit bizarrer Grottenlandschaft. Im letzten Raum geht es um die Erneuerung der Krippenkunst im 19. Jahrhundert. Und um den zugehörigen Trend, die biblische Geschichte wieder verstärkt im Heiligen Land zu verorten. Dafür stehen etwa Werke des bedeutenden Münchner Krippenbauers Sebastian Osterrieder, der für seinen „authentischen Orientalismus“ bekannt ist. Aber auch für sein effizientes Werkstattverfahren, mit dem er der Krippenkunst neuen Schub gab. Ähnlich wie Jakob Ginzel in Böhmen. Von ihm stammen die Papierfiguren der Tins-Krippe, die nun in Freising ein neues Leben führt.

Krippenausstellung im Diözesanmuseum Freising, bis 2. Feb., Domberg 21, www.dimu-freising.de

Krippenkunst in der Krypta

In der Unterkirche und der Krypta von St. Theresia werden unter anderem auch Münchner Krippen gezeigt, hier etwa die Herbergssuche in der Münchner Au aus dem Jahr 1850. (Foto: MKF (Münchner Krippenfreunde e.V.))

Welche Bedeutung haben Krippen? Wie haben sie sich über die Zeit in verschiedenen Regionen und Ländern entwickelt? Und was erzählen sie uns als Brauchtum heute noch? Antworten auf diese Fragen kann man derzeit nicht nur in der schönen Krippenausstellung im Freisinger Diözesanmuseum finden. Oder in der weltbekannten Krippensammlung des Bayerischen Nationalmuseums. Sehr viel über die Krippenkunst lässt sich auch in St. Theresia in München erfahren. Die katholische Kirche feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Und als Teil des Jubiläumsprogramms ist dort unter dem Motto „Auf dem Weg zur Krippe“ eine Ausstellung des Münchner Krippenfreunde e.V. in der Unterkirche und Krypta zu sehen.

Der im Jahr 1917 gegründete Verein hat im Keller der Kirche seine Geschäftsräume und Werkstatt. Und als dessen Vorstand den Vorschlag mit der Ausstellung machte, hat sich der Kloster-Prior „sehr gefreut“. So erzählt es der Vorstandsvorsitzende Jürgen Milla, als man mit ihm und der Vereinssprecherin Nadine Kagerer durch die Krypta und die Werkstatt geht. Dass die Kirche die Krypta für eine Ausstellung zur Verfügung stellt, das sei „nicht selbstverständlich“. Aber es hätte auch ein „kleines Risiko“. Denn wenn jemand aus der Gemeinde stirbt, „wird der Leichnam hier aufgebahrt“. Und im November, so Milla, sei das auch passiert. Sich dort unten durch die Geschichte der Krippenbaukunst zu bewegen, hat auf jeden Fall einen besonderen Reiz.

Ähnlich wie in Freising gehören zu den Highlights bei den mehr als 40 Krippen Figuren und ein Stall, die der Münchner Krippen-Erneuerer Sebastian Osterrieder um 1900 herum geschaffen hat. Auch einen „Krippenberg“ mit Figuren aus Böhmen gibt es zu sehen, oder eine „Grottenkrippe in den Alpen“. Was es aber ebenso zu bewundern gibt, das ist eine „Koreanische Krippe“ aus dem Kloster St. Ottilien. Es gibt Tonfiguren aus Afrika und Peru, eine Leuchterkrippe aus Mexiko und: eine „Matroschka-Krippe“ aus der Ukraine. Erklären lässt sich die Anwesenheit dieser „Exotika“ meist über die Missionstätigkeit der Kirche, deren Vertreter die Objekte mit nach Deutschland brachten.

Höhepunkt der Ausstellung ist die riesige Alt-Münchner Krippe der Stiftung Schachinger, mit Figuren berühmter Schnitzer wie hier der Engel von Ignatz Günther. (Foto: MKF (Münchner Krippenfreunde e.V.))

Was es auch gibt: Münchner Krippen, die das Alte Rathaus und die Au zeigen. Und dann als Höhepunkt: Die riesige Alt-Münchner Krippe der Stiftung Schachinger, die seit einer Schenkung im Besitz der Krippenfreunde ist. Bisher war sie nur zur 100-Jahr-Feier des Vereins und 2023 in Gröbenzell zu sehen. Die Krippe besteht aus einem „alpenländischen“ und einem „orientalischen“ Teil und vereint Figuren von bekannten Schnitzern wie Ignatz Günther. Der Wunsch des Vereins: Sie irgendwann dauerhaft auszustellen. Aber im Moment sei, so Jürgen Milla, das „Problem der Temperatur und Luftfeuchtigkeit noch nicht gelöst“.

Dass man Krippen heute neben Holz, Ton oder Papier verstärkt aus Styrodur baut, auch das ist zu erfahren. Styrodur ist eigentlich ein Dämmstoff. Er ist sehr leicht und lässt sich gut bearbeiten. Und interessanterweise sei er, so Milla, in den letzten Jahren aus der Gaming-Szene und speziell der Tabletop-Spiel-Szene in die Krippenvereine „geschwappt“. Hier verbinden sich also „alt“ und „modern“, die „verschiedenen Generationen“. Und es ist nicht das erste Mal, dass der Krippenbau neue Impulse erfahren hat.

Krippenausstellung der Münchner Krippenfreunde, bis 2. Feb., Sonn- und Feiertage (außer 25.12.), 11.45 bis 15 Uhr, St. Theresia, Dom-Pedro-Str. 39, www.muenchner-krippenfreunde.de