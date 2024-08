Eine Frau in blauem Kleid steht auf einem Wolkenband wie eine Surferin. Ihre Hände streckt sie zum Himmel hoch, aber nicht aus Gründen des Gleichgewichts, darum muss sie sich nicht kümmern. Denn drei nackte Engel mit ernstem Blick drücken das Wolkenband nach oben, überhaupt sind da überall kleine Engel, die irgendwas tun oder vorgeben zu tun, schließlich handelt es sich bei der Frau um Maria, die Gottesmutter, die am Ende ihres Lebens nicht etwa stirbt, sondern angenehm in den Himmel entschwebt, während drunter die Apostel ihre langhaarigen Köpfe in den Nacken werfen.

So sah Mariä Himmelfahrt aus. Jedenfalls nach Tiziano Vecellio, dem Renaissance-Maler, der gern schwarze Beanies trug. Weil Tizian Venezianer war, hat er seine tolle Fahrt Mariens gen „himmlische Herrlichkeit“ für die Frarikirche in Venedig gemalt, wo man sie noch immer im Original bestaunen könnte. Aber Italien im August? Na ja. Erst recht um den Ferragosto rum, den 15., an dem die katholische Kirche bekanntlich Mariä Himmelfahrt feiert.

Wer vernünftig ist, und am Feiertag in heimischen Gefilden bleibt, braucht jedoch nicht auf kunstvolle Darstellungen der jungfräulichen Mutter Maria zu verzichten. Dafür sorgt das Diözesanmuseum Freising (DIMU), das über eine beachtliche Kunstsammlung verfügt. Die zählt laut eigener Website über 40 000 Objekte, weswegen manche Internetseiten von der zweitgrößten Kunstsammlung der katholischen Kirche weltweit sprechen – geschlagen nur von den Vatikanischen Museen, die allerdings auch wieder in Italien liegen, gewissermaßen wenigstens.

Das DIMU nun, schön gebettet auf den Domberg zu Freising, bietet für den 15. August die Themenführung „Maria überall!“ (Anmeldung unter kunstvermittlung@dimu-freising.de). Eine „entdeckungsreiche Spurensuche“, gewidmet ganz „unseren Mariendarstellungen in unserer Schausammlung“, wie das Museum verspricht. Darunter das sogenannte Freisinger Lukasbild aus Byzanz, die makellose Lindenholzmaria des spätbarocken Bildhauers Ignaz Günther oder die erst kürzlich gebaute Chapel of Mary’s Mantle der deutsch-amerikanischen Bildhauerin Kiki Smith.

Für jene, die gerade Urlaub woanders machen und deshalb „Maria überall!“ verpassen, öffnet das DIMU in der letzten Schulferienwoche seine Werkstatt (2. bis 6. September, jeweils 13 bis 17 Uhr). Dort werden je nach Tag Stoffbeutel bedruckt, Tassen bemalt, Postkarten entworfen oder Episoden aus der Vita des heiligen Korbinians in Spanschachteln nachgebaut. Fürs letzte Wochenende vor Schulstart schließlich lädt das DIMU zum großen Bärenfest (7. und 8. September, 9 bis 18 Uhr).

DIMU Freising, Domberg 21, tägl. 9 bis 18 Uhr, www.dimu-freising.de/programm/kalender