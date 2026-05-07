Eine besonders seltene und spektakuläre Ausfuhr ist dieser

Tage beim Zollamt Garching-Hochbrück abgefertigt worden: Ein etwa 65 Millionen Jahre alter Schädel eines Dinosauriers (Triceratops) mit einem geschätzten Millionenwert wurde zur Ausfuhr angemeldet, wie das Münchner Hauptzollamt mitteilt.



Der fossile Dinosaurierschädel soll demnach als Leihgabe für eine Ausstellung an ein bedeutendes Naturkundemuseum in China versandt werden. Aufgrund seines Alters, seines wissenschaftlichen Wertes und seines hohen Marktwertes unterliegt das Objekt den besonderen Vorschriften zum Schutz von Kulturgut.



Der Triceratops lebte in der späten Kreidezeit. Das bis zu neun Meter lange und bis zu zwölf Tonnen schwere Pflanzenfresser-Reptil lebte vor etwa 68 bis 66 Millionen Jahren in Nordamerika. Er ist insbesondere für sein markantes „Dreihorngesicht“ sowie den großen Nackenschild bekannt.