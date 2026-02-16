Wie schön. Alle sind verbunden. In einem großen virtuellen Erfahrungsraum, der jede Einsamkeit durch weltumspannende Vernetzung auflöst. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat die Idee des Metaversums nicht als erster gehabt, aber er hat sie gekapert. Eine tolle Idee. Und so großzügig. Jeder kann dabei sein. Ohne zu zahlen.