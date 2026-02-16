Wie schön. Alle sind verbunden. In einem großen virtuellen Erfahrungsraum, der jede Einsamkeit durch weltumspannende Vernetzung auflöst. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat die Idee des Metaversums nicht als erster gehabt, aber er hat sie gekapert. Eine tolle Idee. Und so großzügig. Jeder kann dabei sein. Ohne zu zahlen.
Theater und DigitalisierungWie sieht die Bühne von morgen aus?
Bei „Tremens“ läuft das Publikum mit VR-Brillen durch eine immersive Performance. Ilja Mirsky ist Digitaldramaturg am Münchner Residenztheater und denkt über die Zukunft des Theaters nach.
Otto-Falckenberg-Schule im Reality-Check:Die Schauspielschule, an der Joachim Meyerhoff lernte
Joachim Meyerhoff hat mit „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ der Otto-Falckenberg-Schule ein literarisches Denkmal gesetzt. Simon Verhoeven zieht in seiner Verfilmung nach. Doch wie ist es wirklich an der Münchner Schauspiel-Institution?
