Kommentar von Heiner Effern

Die Schüler haben es toll hinbekommen. Die meisten Lehrer auch. Gerichte verhandeln so, Aufsichtsräte entscheiden so, Beschäftigte in allen möglichen Betrieben arbeiten so, und das nicht zu knapp. Die Pandemie zwingt die Menschen an die Bildschirme. Digitales Arbeiten, Leben und Lernen wurde in der Coronakrise zum Alltag. Nur die Opposition im Stadtrat traut es sich und den Kollegen nicht zu. Sie lehnte hybride Sitzungen, bei denen viele, aber nicht alle Mitglieder digital teilnehmen, ab und blockierte mit ihren Stimmen die nötige Zweidrittelmehrheit. Damit richtet sie nach innen einen überschaubaren, nach außen aber einen fatalen Schaden an.

Die Politik wird ihre nötigen Entscheidungen bei den hohen Sicherheitsstandards, die sie in ihren Sitzungen vorbildlich umsetzt, schon hinbekommen. Doch München steht in einer Zeit, in der Deutschland schmerzhaft bemerkt, wie sehr das Land die Digitalisierung verschlafen hat, wie ein rückständiges Provinznest da. Stadträte, die sich selbst gerne als Vorbilder sehen, bekommen es nicht einmal hin, ihre Fachausschüsse digital abzuhalten. Nicht weil sie technisch scheitern, sondern weil sie dazu nicht bereit sind. Das ist das Zeichen, das nach außen bleibt.

Was haben die Liberalen für ein vernichtendes Bild von den Stadträten?

Die Gründe dafür wirken vorgeschoben oder so kleingeistig, dass sie das Bild nach außen noch verschlimmern. Die zu mietende oder anzuschaffende Technik mag überteuert sein, doch fällt sie sie im Milliardenhaushalt der Stadt nicht ins Gewicht. Auch die Beschlussvorlage mag nicht perfekt ausgefeilt gewesen sein, aber darin stand nichts, was man nicht hätte gemeinsam verbessern können. Und was haben die Liberalen, die bundesweit als große Digitalisierer auftreten, für ein vernichtendes Bild von den Münchner Stadträten? Glauben sie im Ernst, die Kollegen würden am liebsten daheim auf der Couch liegen und das Sitzungsgeld einstreichen anstatt Politik in persönlicher Debatte zu gestalten? Und der Oberbürgermeister und die Koalition würden so in der Pandemie die Demokratie abschaffen wollen?

Wer so wenig Vertrauen in sich und die Gesellschaft hat, wer sich digitalen Herausforderungen nicht stellen will, sollte sich im 21. Jahrhundert nicht wundern, wenn sich die Münchner bei der nächsten Wahl wieder andere suchen, die sie in die Zukunft führen.