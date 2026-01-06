Kunstpädagogik„Kinder und alte Menschen werden bei der Digitalisierung meist vergessen“

Noch nie in ihrem Leben hatte die Seniorin eine Computermaus in der Hand. Doch jetzt, unter Anleitung, lernte sie an einem Nachmittag, die Maus zu ziehen, zu klicken – und damit ein Bild zu malen. Sie war stolz und nannte das Werk: „Der Flug der Ameise“. „Am Nachmittag erwartete sie ihren Sohn, dem wollte sie es unbedingt zeigen“, erzählt Bedirhan Tuna, der mit der alten Dame das digitale Zeichnen geübt hat. Der Doktorand am Institut für Kunstpädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität forscht, wie der ArtEater, eine Software zum Zeichnen, Malen, Bildgestalten, bei Seniorinnen und Senioren eingesetzt werden kann.