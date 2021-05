Die Stiftung Innovation in der Hochschullehre fördert vier bayerische Kunsthochschulen zum Thema "Hochschullehre durch Digitalisierung stärken": in München die Hochschulen für Fernsehen und Film und für Musik und Theater, sowie die Musikhochschulen Nürnberg und Würzburg. Gefördert wurden Projekte wie zur Lehre der Orgelkunst (Würzburg), aber auch allgemeinere wie zum "Remote-Learning an Musikhochschulen" (Nürnberg). Die Musikhochschule München wird für die Entwicklung einer Lernplattform für Musik gefördert. Diese soll digital unter offener Lizenz qualitativ hochwertige Lernmaterialien für die auf die spezifischen Belange des Musiklernens bereitstellen.