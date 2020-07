Das Bayerische Kinder- und Jugendfilmfestival findet in diesem Jahr als Online-Edition statt. Gezeigt werden 68 Produktionen von jungen Kreativen von vier bis 26 Jahren.

Ein Hauptdarsteller, der einfach nicht erschien, Probleme in der U-Bahn, weil die Drehgenehmigung fehlte, eine Sommer-Story, die auf einer schneebedeckten Wiese gedreht werden musste - das sind so einige der Herausforderungen, mit denen junge Filmteams bei ihren Drehs zu kämpfen hatten. Trotzdem gelangen ihnen beeindruckende Ergebnisse, wie die Beiträge zeigen, die vom 16. bis 22. Juli beim Bayerischen Kinder & Jugend Filmfestival (BKJFF) zu sehen sind. Auch wenn es heuer online durchgeführt werden muss, bietet das diesjährige BKJFF etwas Neues: Es ist das erste bayernweite Online-Filmfestival, das hauptsächlich von und mit Kindern und Jugendlichen gestaltet wird. Gezeigt werden 68 Produktionen von jungen Menschen im Alter von vier bis 26 Jahren, vielseitige Spiel-, Dokumentar-, und Animationsfilme, kostenfrei unter www.bkjff.de. Darunter sind die Siegerfilme des Münchner Festivals "filmmern & rauschen" sowie der Bezirksfestivals aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken.

Durch das Online-Festival erhalten die Nachwuchsfilmer eine Bühne für ihr kreatives Schaffen, sie können sich miteinander messen und vernetzen. "Wir durchleben Zeiten, in denen die sozialen Kontakte und Begegnungen von Kindern und Jugendlichen lange stark eingeschränkt waren und immer noch sind. Da ist die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen und ihren Perspektiven auf die Welt, wie sie das Festival bietet, besonders wertvoll", sagt dazu Matthias Fack, Präsident des Bayerischen Jugendrings.

Beim Festival übernehmen Kinder und Jugendliche viele Aufgaben selbst: Sie moderieren, führen Interviews mit den jungen Filmteams und Gespräche mit bekannten Film- und Medienschaffenden. Die Produktion des Festivals übernimmt "Dein LiFE", die multimediale Jugendredaktion des Medienzentrum München; dessen Leiter Thomas Kupser betreut das Festival inhaltlich. Da bereits am dritten Festivaltag die Preise für acht Filme verliehen werden - in fünf Altersklassen, dazu kommen drei Sonderpreise unter anderem an Hochschulstudierende - gibt es bis zum Festivalende noch ausreichend Gelegenheit, die Gewinnerfilme anzuschauen.

Bayerisches Kinder & Jugend Filmfestival, Online, Do., 16. bis Mi., 22. Juli; Preisverleihung via Live-Stream, 18. Juli, 20 Uhr; www.bkjff.de