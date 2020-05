Es ist beinahe modern, auf nicht so digital-affine Lehrer zu schimpfen, dabei leide der Lernerfolg oft an mangelndem Schülerfleiß

Schüler brauchen Kontrolle

Susanne Arndt, die Vorsitzende der Landeselternvereinigung, findet das Konzept des bayerischen Kultusministeriums für die Rückkehr in den normalen Schulbetrieb zwar "durchdacht", fordert aber im selben Atemzug "Kontrollmöglichkeiten" des Lehrerengagements. Was darunter zu verstehen ist, geht aus dem Artikel leider nicht hervor. Auf Anhieb fallen mir aber mehrere Möglichkeiten ein: Man könnte von jedem Lehrer den Internet-Verlauf einfordern. Technisch möglich wäre es auch, das Engagement der Lehrer nach der Anzahl der Mausklicks zu messen. Weniger aufwändig fände ich eine statistische Erhebung über die Besuche beim Hausarzt wegen Ödemen, Herz- Kreislaufbeschwerden oder Rückenschmerzen, verursacht durch tage- und inzwischen wochenlanges Sitzen am PC.

Spaß beiseite: Frau Arndt springt mit ihrer Forderung offensichtlich wieder auf den alten Zug der Lehrerschelte auf: "Die Lehrer befinden sich noch in der Kreidezeit." Wer hier wirklich digital inkompetent ist, erweist sich jetzt: In manchen Klassen ist der Rücklauf an digitalen Hausaufgaben minimal. Etliche Schüler sind ganz abgetaucht und medial überhaupt nicht mehr erreichbar. Bei vielen Schülern beschränkt sich die digitale Kompetenz auf soziale Netzwerke. Ein Textdokument zu erstellen und als Anhang zu versenden, das geht - auch bei Schülern höherer Jahrgangsstufen - plötzlich gar nicht mehr. Mit Nachdruck vonseiten des Lehrers geht es dann manchmal doch.

Meine Empfehlung an die Eltern: Schenken Sie Ihren Kindern zum nächsten Geburtstag nicht das neueste iPhone; ein vernünftiges Laptop ist beim Discounter billiger zu haben. Und es gibt sogar staatliche Zuschüsse.

Meine Empfehlung an die Landeselternvereinigung: Überlegen Sie sich Kontrollmöglichkeiten des Schülerengagements! Eltern müssen ihre Kinder nicht unterrichten, aber könnten doch wenigstens nachschauen, was da im Verlauf des Tages alles vom Lehrer reingekommen ist, vor allem aber, ob etwas an den Lehrer zurückgeschickt wurde. Denn durch das ständige Hinterherrennen bei säumigen Schülern wird ein Großteil wertvoller Lehrerarbeitszeit vergeudet, die für die leistungswilligen Schüler (ja, die gibt es trotz allem) fehlt. Christoph Sax, Neuburg a. d. Donau

Rückkehr zu echtem Unterricht

Die großen Schwächen des Heimunterrichts mit den schwerwiegenden Folgen vor allem für leistungsschwache Schüler wurden vielfach thematisiert, ebenso die überschätzten Möglichkeiten des digitalen Unterrichts zwischen Home-Office Lehrer und Home-Office Schüler. Mehrere Monate, wenn nicht Jahre werden wir jetzt noch gar nicht überschaubare Bildungsdefizite generieren und gerade der Generation erheblich schaden, die dann die immense Schuldenlast zu tragen hat, welche der Staat aus dem scheinbar bodenlosen Füllhorn der billionenschweren Krisenhilfen anhäuft.

Im wesentlichen geht es darum, für den Schulunterricht genügend Räume zu haben, um die in der Coronakrise notwendigen Abstände zu halten. Die zusätzlichen hygienischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Selbst wenn Gaststätten in Kürze wieder eingeschränkt öffnen können, so werden Großveranstaltungen auf absehbare Zeit verboten sein. Und es werden viele größere Räumlichkeiten derzeit nicht genutzt: Säle in Gasthäusern, Turnhallen, Stadthallen, Theater, Betriebskantinen, Schulungsräume und anderes bei den Feuerwehren, Pfarrsäle, Bibliotheken etcetera. Auch Kirchen stehen außerhalb der Gottesdienstzeiten leer. Klöster haben angesichts der sich verminderten Zahl der Klosterangehörigen freistehende Kapazitäten. Mit Ausnahme des naturwissenschaftlichen Unterrichts, Turnen und Kunst, können die restlichen Fächer nahezu reibungslos mit Leinwand, Tageslichtprojektor und Beamer sehr flexibel unterrichtet werden. Sanitäre Einrichtungen sind in der Regel vorhanden, vielfach in wesentlich besserem Zustand als "mitgenommene" Schultoiletten.

Privaten Anbietern könnte der Sachaufwandsträger eine Miete oder Nutzungsgebühr zahlen, so wäre auch diesen geholfen, zum Beispiel den Gasthäusern. Gasthäuser könnten auch gegen Entgelt, bei aller gebotenen Distanz und Vorsicht, Pausen- und Mittagsverpflegung anbieten. Krisenzeiten fordern Fantasie und Hilfsbereitschaft. Unsere Kinder sollten uns das wert sein. Oberstudiendirektor a.D. Martin Hobmeier, Loiching