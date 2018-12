7. Dezember 2018, 18:58 Uhr Digitale Pädagogik Labor des Lernens

Im Deutschen Museum entwickeln Lehramtsstudenten Experimente für einen modernen Unterricht. Auch wenn sich nicht alle Ideen im Klassenzimmer umsetzen lassen, so zeigt das Projekt doch, wie viel besser Schule funktionieren könnte

Von Martina Scherf

Der Konvoi kurvt eine Runde unfallfrei durch den Parcours. Dann rummst es. Der mittlere Lastwagen rammt den vorderen Lkw, der hintere ist längst von der Fahrbahn abgekommen. Macht nichts, schließlich handelt es sich hier nicht um das Daimler-Testgelände, sondern nur um Lego-Laster auf einer Spielwiese. "Es geht ums Prinzip", erklärt Fabio Bove. Und das verstehe man am besten durch Fehler im System.

Bove, Lehramtsstudent an der Technischen Universität München (TUM), hat die Spielzeug-Lkw programmiert - als Anwendungsbeispiel für autonomes Fahren. Seine Legoautos folgen jeweils dem Vordermann, indem sie sich an dessen Rücklichtern orientieren. Auch seine Kommilitonin Lea Fauser lässt ein Auto selbständig über den Parcours sausen, geschickt weicht es Hindernissen aus und bleibt vor einer roten Ampel stehen. Die beiden angehenden Lehrer führen im neuen TUM-Lab im Forum des Deutschen Museums vor, wie sie Schüler für Technik begeistern wollen.

"Es ist immer schön zu sehen, wie die Schüler mit Feuereifer bei der Sache sind, wenn sie begreifen, dass sie sich so ein komplexes Thema wie autonomes Fahren selbst erarbeiten können", sagt Fauser. Am Anfang kämen sie herein und dächten: Boah, jetzt müssen wir schon wieder was lernen, wie in der Schule. Aber sobald sie selbst experimentieren dürften, seien sie kaum noch zu bremsen. An einem einzigen Vormittag schreiben sie ein Programm, das nicht mehr wie früher aus endlosen Zahlenketten besteht, sondern aus wenigen Symbolen. Dann lassen sie ihre Fahrzeuge fahren.

Lehramtsstudent Fabio Bove zeigt mit Spielzeug-Lastern, wie autonomes Fahren im Konvoi funktionieren kann. Er nutzt das Lernlabor im Deutschen Museum für didaktische Experimente. TU-Präsident Wolfgang Herrmann (2. v. li.) hört aufmerksam zu. (Foto: Robert Haas)

Nebenan zeigt Konstantin Wiedorn, wie man Fliegenlarven aus der Isar unter dem Mikroskop analysiert. Seit seinem zweiten Semester hält er TUM-Lab-Kurse im Deutschen Museum. "Diese Erfahrung hat meinen Wunsch bestärkt, Lehrer zu werden", sagt er. "Im Studium bekommt man leider nicht viel von der Praxis mit." Jetzt ist er Referendar an einem Ingolstädter Gymnasium und erlebt zum ersten Mal so richtig den Schulalltag. "In eine Schulstunde von 45 Minuten lassen sich solche Experimente, wie wir sie hier mit den Schülern machen, natürlich kaum einbauen", stellt er fest. Dennoch wolle er als Lehrer in Zukunft versuchen, Theorie und Praxis besser zu verbinden. Das hat er sich fest vorgenommen.

Das TUM-Lab bietet schon seit Jahren Schülerkurse im Deutschen Museum an. Jetzt hat es feste Räume im ersten Stock des Forums erhalten. Wolfgang Heckl, Generaldirektor des Museums, freut sich, dass die TU dort eingezogen ist. Er will den Gebäudeteil an der Ludwigsbrücke wieder komplett für die Öffentlichkeit nutzbar machen und nach der Sanierung im Foyer modernste Technik präsentieren. Langfristig soll das Forum ein Lernort werden.

Jetzt werden dort aber erst einmal Lehramtsstudenten zusammen mit ihren Professoren Experimente entwickeln. Diese können sie dann in den TUM-Lab-Kursen in verschiedenen Abteilungen des Museums mit den Schülern didaktisch erproben. "Sie sollen sehen, dass es möglich ist, solche Dinge auch in den Lehrplan einzubauen", sagt Lab-Leiterin Miriam Voß. Moderne Lehrerbildung sähe so aus. Die Wirklichkeit ist davon allerdings noch Lichtjahre entfernt.

In dem Lernlabor können Lehramtstudenten künftig mit Robotern experimentieren und computergestützte Anwendungen, wie eben beim autonomen Fahren oder beim Mikroskopieren entwickeln. (Foto: Robert Haas)

"Die Lehrerbildung liegt deutschlandweit im Argen", sagt denn auch TUM-Präsident Wolfgang Herrmann bei der Eröffnung des neuen Labors. "Wir wissen doch alle, wie viel Kreativität freigesetzt wird, wenn der Mensch Freiräume zum Denken und Forschen hat." Er wünsche sich, dass auch fertige Lehrer immer wieder diese Freiräume bekämen, etwa durch ein Sabbatical, ein Sabbatjahr, in dem sie an Universitäten oder in der Wirtschaft neue Impulse bekämen. "Das würde neue Kraft ins Schulsystem bringen." Deutschland investiere viel zu wenig in die Bildung seiner Jugend, sagt Herrmann dann noch, "aber sie ist doch unsere Zukunft, nicht wir."

Auch Kristina Reiss, die Leiterin der TUM School of Education, ist überzeugt, dass Schule heute viel besser funktionieren könnte - wenn es mehr Lehrer gäbe, die in der Lage sind, ihre Schüler zu begeistern. Digitale Technik sei da nur ein Aspekt, ohne moderne Unterrichtskonzepte und kompetente Lehrer nütze sie allerdings wenig. "Wirkungsvolles Lehren bedeutet heute nicht mehr, dass jemand vor der Klasse steht und sein Wissen weitergibt", sagt die Mathematikerin. Schüler würden dann am meisten lernen, wenn sie sich - neben dem Üben notwendiger Formeln oder Vokabeln - Inhalte auch selbst erarbeiten könnten. Das gelte aber nicht nur für Schüler. "Wir wollen mit diesem Modell auch die Lehrerbildung mit Spaß verbinden."

‹ › In wenigen Jahren wird man Schülern erklären müssen, was der Tafeldienst einst war. Erzählungen von der Kreide-Zeit, von alten, feuchten Schwämmen und staubigen Lappen muten in Anbetracht digitaler Tafeln fast schon archaisch an. Auf Whiteboards (auch Smartboard genannt) können Lehrer nun mithilfe eines Computers und eines Beamers Texte, Grafiken, Bilder, Animationen und Filme präsentieren. Am Ende der Unterrichtsstunde kann das Tafelbild gespeichert, später wiederverwendet und den Schülern per Email geschickt werden. Bedient werden die Boards mit speziellen Stiften oder einfach mit dem Finger. Kathrin Schneider vom Referat für Bildung und Sport ist ein Fan der digitalen Tafel. "Dies bietet die Möglichkeit, interaktiven und abwechslungsreichen Unterricht zu gestalten", sagt sie. In Pilotprojekten sind Whiteboards bereits seit 2013 an Münchner Schulen im Einsatz. Vor allem in Grund- und Förderschulen seien die Erfahrungen überaus positiv gewesen, sagt Schneider. Mittlerweile werden die Boards standardmäßig bei allen Klassenraumsanierungen oder Schulneubauten installiert. Derzeit gibt es 2600 von ihnen in der Stadt. Bild: Robert Haas

‹ › Der Begriff "Digitale Pädagogik" klingt nur schwer greifbar - tatsächlich anfassen können die Schüler hingegen ihre Tablets. Die handlichen Flachrechner halten seit einigen Jahren verstärkt Einzug in die Klassenzimmer und bieten dabei viele didaktische Möglichkeiten. Lerninhalte werden interaktiv vermittelt, so können sich die Schüler zum Beispiel Fremdwörter vom Computer vorsprechen lassen. Außerdem soll es die Motivation der Kinder steigern, wenn sie eigene Recherchen anstellen können. Die handelsüblichen Tablets bieten eine Welt jenseits des Arbeitsblattes in Papierform. Statt frontaler Wissensvermittlung können die Schüler selbst herausfinden, welcher Baum auf dem Schulhof steht oder was die Emser Depesche war. Das kann nicht nur Medien-, sondern auch Methodenkompetenz fördern. Auch bei der Inklusion sollen die Geräte helfen, weil die Lernaufgaben individuell gelöst werden können. Zudem können Lehrer Arbeitsblätter, Übungen und Hausaufgaben mit einem Wisch verteilen und direkt aufs Whiteboard übertragen. Die Ausrede, der Hund habe die Hausaufgaben gefressen, zieht dann natürlich nicht mehr . Bild: Robert Haas

‹ › Auch in Zeiten des digitalen Wandels wird das vielleicht analogeste Lehrmittel von allen wohl nicht so schnell aussterben: das Buch. Um einzelne Seiten davon an die Klassenwand zu werfen, war bisher ein klassischer Overheadprojektor nötig, in Ostdeutschland auch unter dem Namen Polylux bekannt. Doch bevor die Buchseite an die Wand kommt, muss sie erst auf eine durchsichtige Plastikfolie kopiert werden . Mit modernen Dokumentenscannern geht das heute einfacher und schneller: Hochauflösende Kameras filmen die Buchseiten und leiten das Bild an einen Beamer weiter. Die eingelesenen Dokumente können auch gespeichert und später wiederverwendet werden. Dreht man die Kamera in Richtung Klassenzimmer, kann das Gerät auch Videosequenzen aufzeichnen, zum Beispiel von einer Schülerpräsentation. Laut Angaben des Bildungsreferats gibt es derzeit knapp 6600 solcher Dokumentenscanner in den Münchner Schulen. Weitere sollen in den kommenden Jahren folgen. Im Handel kosten die Geräte zwischen 200 und 600 Euro - das Geld für die alten Plastikfolien kann man sich dann im Gegenzug sparen. Bild: Robert Haas

‹ › Alle Theorie ist grau, heißt es, denn was nützt der beste Lehrsatz, wenn er nicht plastisch wird? Für anschaulichen Lerninhalt sorgen an manchen Schulen mittlerweile 3-D-Drucker. Zunächst vor allem in Industrie und Fertigungstechnik eingesetzt, finden die Geräte inzwischen auch Einzug in den Unterricht, wie an der Grundschule an der Lehrer-Wirth-Straße in Riem. Dort erweckte die vierte Klasse im Heimatunterricht die Stadtgeschichte zum Leben: Anhand von selbst geschossenen Fotos wurden die Stadttore Münchens erst am Computer modelliert und dann dreidimensional gedruckt. Ein ähnliches Projekt ließ auch den Flughafen Riem in Kleinformat neu entstehen. "Es ist ein anderes Arbeiten für die Kinder", sagt Birgit Kahler vom Münchner Verein FabLab, der 3-D-Drucker an Schulen bringt und dort Spezialkurse abhält. "Es wird viel probiert", erzählt Kahler, die Kinder würden sich gegenseitig helfen und dabei auch lernen, zusammenzuarbeiten. Es gibt auch Schulen mit eigenen 3-D-Druckern. Das Gymnasium Neubiberg verfügt sogar über einen eigenen Makerspace, eine ganze Werkstatt voller 3-D-Drucker. Bild: Robert Haas

‹ › Auch die beste Technik hilft nicht, wenn man sie nicht beherrscht. Genau dafür gibt es sogenannte Medienpulte, eine Art Schaltzentrale fürs interaktive Klassenzimmer. An ihr lassen sich verschiedene Ton- und Bildquellen - zum Beispiel ein Dokumentenscanner - sowie eine Vielzahl von externen Geräten wie Tablets anschließen. Am Medienpult laufen dadurch alle Fäden - oder Kabel - zusammen. "Alles, was ich zuvor nur verbalisieren konnte, kann ich nun im Zusammenspiel der Technik am Medienpult visualisieren. Das macht den Unterricht interaktiver", sagt Kai Böhmig. Schon seit neun Jahren kann der Englisch- und Französischlehrer des Louise-Schröder-Gymnasiums in Untermenzing auf sein Medienpult zurückgreifen - und er möchte es nicht mehr missen. Ein weiterer Vorteil: Die Lehrkraft kann stehend unterrichten und die Klasse ansehen, anstatt hinter einem aufgeklappten Laptop zu verschwinden. Das Medienpult von Kai Böhmig ist stationär, viele andere allerdings sind rollbar, sodass sie variabel im Klassenzimmer eingesetzt werden können - wenn es der Kabelsalat denn zulässt. CKS Bild: Robert Haas Wird geladen ...

Eine Studie im Auftrag der Münchner Technikakademie Acatech kam gerade zu dem Ergebnis, dass es Schulen "immer noch an konsequenter politischer und gesellschaftlicher Unterstützung mangelt". Es fehle nicht nur an Hardware und digitalem Unterrichtsmaterial, an didaktischen Konzepten und entsprechend ausgebildeten Lehrkräften. "Digitale Medien und Technologien müssen selbst zum Unterrichtsgegenstand werden", sagen die Experten. Weil die Digitalisierung alle Lebensbereiche erfasse, müssten Heranwachsende die Fähigkeit "zur kritischen Reflexion angebotener Inhalte und ein Grundverständnis der genutzten Technologien" erwerben - in der Schule, wo sonst? Das TUM-Lab ist da nur ein winziger Baustein. Aber einer, der Spaß macht.