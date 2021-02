Interview von Egbert Tholl

Golda Schultz wurde in Kapstadt in Südafrika geboren, verbrachte ihre Kindheit und frühe Jugend in Bophuthatswana, einer damals selbstverwalteten Enklave im Apartheidstaat, wollte Journalismus studieren, entdeckte dann aber ihre Stimme, die sie an der Juilliard School in New York ausbilden ließ. Von 2011 bis 2013 war sie im Opernstudio der Bayerischen Staatsoper, von 2014 bis 2018 Ensemblemitglied. 2015 debütierte sie bei den Salzburger Festspielen als Sophie im "Rosenkavalier", dieses Jahr wird sie, falls es klappt, bei den Osterfestspielen auftreten, in Mozarts Requiem und einem Galakonzert mit Anna Netrebko. Nun verkörpert sie die Agathe in der Neuinszenierung des "Freischütz" von Carl Maria von Weber an der Bayerischen Staatsoper, Regie führt Dmitri Tcherniakov. Die Premiere am 13. Februar ist von 18.30 Uhr an live und kostenlos über staatsoper.tv zu sehen und danach noch 30 Tage kostenlos als Video-on-Demand in Kooperation mit BR-Klassik verfügbar. Zum Gespräch trifft man Golda Schultz im Hochsicherheitstrakt des Nationaltheaters. Nimmt sie dann in gebührenden Abstand die Maske ab, geht strahlend die Sonne auf.