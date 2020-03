"Wer am Türsteher vorbei in die Schule darf" vom 16. März:

Jede Krise ist eine Chance. Durch die wegen der Corona-Pandemie verfügten Schulschließungen kommt das Prinzip der digitalen Bildung zum ersten Mal systematisch und flächendeckend zum Einsatz. Das Programm "Schule daheim" hat, was unter den gegebenen Bedingungen kaum überrascht, zwar durchaus noch Lücken - aber es zeigt, wie die Organisation von Unterricht durch den Einsatz digitaler Medien grundsätzlich umstrukturiert werden könnte. Angesichts einheitlicher Lehrplanvorgaben und zentral gestellter Prüfungsaufgaben wäre es doch eigentlich nur folgerichtig, auch bayernweit einheitliche Unterrichtsmaterialien zur Verfügung zu stellen, und zwar in Form zusammenhängender Module. Auf diese Weise könnte das Konzept des "Flipped Classroom" breite Anwendung finden, also das Prinzip, dass sich Lernende in ihrem individuellen Lerntempo Wissen zu Hause aneignen und die Unterrichtszeit in der Schule verstärkt für das Üben und Anwenden des Gelernten genutzt wird. Diese Methode wird seit Jahren erfolgreich praktiziert (zum Beispiel vom Gewinner des Deutschen Lehrerpreises 2019, Sebastian Schmidt). Bei einem flächendeckenden und systematisierten Einsatz dieses Ansatzes wäre es vielleicht möglich, für ältere Schüler die Anwesenheitszeiten in der Schule zu reduzieren. Gerade in der Oberstufe, wo die Präsenzpflicht gerne unterlaufen wird, scheint dies keine schlechte Idee.

Wohlgemerkt: soziales Lernen, Teamarbeit, diskursive Unterrichtsformen - all dies erfordert den persönlichen Kontakt und kann durch virtuelle Lernwelten nie und nimmer ersetzt werden. Doch eine durchdachte Anwendung digitaler Unterrichtsmethoden im Rahmen eines landesweiten Konzeptes böte gerade mit Blick auf ältere Schüler die Möglichkeit für flexiblere Unterrichtsmodelle. Bei den Lernenden könnte es am Ende zu der Einsicht führen, dass Unterricht keine lästige Pflicht ist, sondern eine Chance. Antonia Heinrich, Knetzgau