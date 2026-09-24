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„Digitalanalog“-Festival in MünchenWo Schaltkreise und Gehirnwindungen Kunst erschaffen

Lesezeit: 3 Min.

Gute Seele, wacher Geist: Laura Glauber alias Lauraine spielt beim „Digitalanalog“.
Gute Seele, wacher Geist: Laura Glauber alias Lauraine spielt beim „Digitalanalog“.
Foto: Laila Bierling

Eine audiovisuelle Odyssee seit 2001: Münchens großes Club-Festival will zum Jubiläum wieder zwei Tage lang mehr als 10 000 Besucher mit Konzerten und Videokunst herausfordern.

Von Michael Zirnstein

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Stöbert man im wie immer dicken Programmheft des „Digitalanalog“, stößt man unter den zahlreichen Künstlerinfos auf eine Ich-Botschaft. Wo andere Bands, DJs, VJs und Elektronikmusiker angepriesen werden, beschreibt Kid Stardust selbst seinen ersten Auftritt bei der Premiere des Münchner Festivals vor 25 Jahren. Mit seinem damaligen Duo AG Trickbeat habe er mehrere Diaprojektoren aufgebaut und „stark verfremdete Dias mit Feuerkratzern“ gezeigt, während er Soundloops von Kassetten abspielte, weil seine elektronische Sample-Maschine damals „nur so 40 Sekunden Speicher hatte“. Sein Resümee: „Das war ein super Gig.“ Und er habe andere „crazy“ Leute kennengelernt. Kid Stardust, der eigentlich Marcel Ralle heißt und sein Pseudonym von Charles Bukowskis Büchern entliehen hat, kehrte immer gern zurück zu Digitalanalog, mit wechselnden Projekten, „immer auf der Suche“.

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