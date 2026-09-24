Stöbert man im wie immer dicken Programmheft des „Digitalanalog“, stößt man unter den zahlreichen Künstlerinfos auf eine Ich-Botschaft. Wo andere Bands, DJs, VJs und Elektronikmusiker angepriesen werden, beschreibt Kid Stardust selbst seinen ersten Auftritt bei der Premiere des Münchner Festivals vor 25 Jahren. Mit seinem damaligen Duo AG Trickbeat habe er mehrere Diaprojektoren aufgebaut und „stark verfremdete Dias mit Feuerkratzern“ gezeigt, während er Soundloops von Kassetten abspielte, weil seine elektronische Sample-Maschine damals „nur so 40 Sekunden Speicher hatte“. Sein Resümee: „Das war ein super Gig.“ Und er habe andere „crazy“ Leute kennengelernt. Kid Stardust, der eigentlich Marcel Ralle heißt und sein Pseudonym von Charles Bukowskis Büchern entliehen hat, kehrte immer gern zurück zu Digitalanalog, mit wechselnden Projekten, „immer auf der Suche“.