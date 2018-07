19. Juli 2018, 18:52 Uhr Differenzen über Flüchtlingspolitik Besinnlich verärgert

Beim Empfang des Erzbistums bleibt die Stimmung zwischen CSU und Kirche kritisch

Von Jakob Wetzel

Heiter und besinnlich sein, das sei die Idee hinter diesem Jahresempfang, sagt Reinhard Marx. Es ist Mittwochabend, und der Erzbischof von München und Freising und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz begrüßt etwa 600 Gäste zum festlichen Beisammensein im Kardinal-Wendel-Haus in Schwabing; eingeladen haben der Kardinal und der Diözesanrat der Katholiken. Doch auf Anhieb heiter sein ist nicht einfach, schon gar nicht für die Gäste von der CSU. Zu sehr kriselt es zwischen Christen und Christsozialen, zu sehr fremdeln die Kirchen mit der Flüchtlingspolitik der bayerischen Regierungspartei. Und ausgerechnet Marx hat gerade erst nachgelegt: In einem am Mittwoch publik gewordenen Interview in der Zeit hat er die CSU vor einem Rechtskurs gewarnt, sich von der Rhetorik Horst Seehofers und Markus Söders distanziert und erklärt: "Nationalist sein und katholisch sein, das geht nicht."

Es sind nicht die besten Voraussetzungen für heitere Geselligkeit. Doch an diesem Abend bemühen sich alle zumindest um einen verbindlichen Ton. Den Anfang macht Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD): In München gelinge das Miteinander ganz gut, er hoffe, dass das so bleibe, sagte er. Ilse Aigner (CSU), Bayerns stellvertretende Ministerpräsidentin, überbringt daraufhin ein "herzliches Grüß Gott" von Söder und der Staatsregierung und betont, man betreibe Politik aus christlicher Verantwortung heraus. "Manche Formulierung in der Vergangenheit wäre auch nicht meine Wortwahl gewesen", räumt Aigner ein, und: "Die Stimme der Kirche ist uns ein wichtiger Kompass und eine Mahnung." Gerade erst habe sie mit Marx etwa "einen kleinen Disput" über sein Interview geführt. Und es sei ja doch besser miteinander zu reden als übereinander.

Nun spricht Marx, und auch er hält sich zurück. Namen nennt er nicht. Er sorge sich, dass der Nationalismus wiederkehre, sagt er nur. Keiner im Landtag vertretenen Partei unterstelle er aber, jenen zu propagieren. In der Sache dagegen bleibt Marx deutlich. "Ich hoffe, dass wir sehr darauf achten, wie wir mit Sprache umgehen", sagt er. "Wer Ängste verschärft, der folgt nicht der Linie der Heiligen Schrift. Denn da steht: Fürchtet euch nicht!" Und er warnt davor, das Christentum oder das Kreuz politisch zu instrumentalisieren.

Die katholischen Laien weiß der Kardinal hinter sich: Hans Tremmel, der Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken, hat dem Erzbischof zuvor den Rücken gestärkt. Die Zeit sei geprägt von "zynischer, bisweilen menschenverachtender Machtpolitik und von sprachlichen Entgleisungen", sagte Tremmel. In einer solchen Zeit müssten Christen umso deutlicher auftreten. Und das Kreuz, das nach einem Erlass des Ministerpräsidenten nun in jeder bayerischen Behörde hängen muss, das tauge weder zur Ausgrenzung noch zur oberflächlichen Vereinnahmung. "Ich danke allen, die sich gegen die Säkularisierung und gegen die Profanierung des Kreuzes stellen. Danke, Herr Kardinal!" Applaus.

Am Ende kündigt Marx an, er wolle im Erzbistum regionale Gesprächsforen etablieren, um die Debatte zu versachlichen. Derzeit werde ein Konzept erarbeitet, noch in diesem Jahr sollen die Foren beginnen. Einstweilen üben Gastgeber und Gäste das Gespräch noch im kleinen Kreis: Das Büffet ist eröffnet.