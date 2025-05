Brigitte Fassbaender, Benjamin Appl, Thomas Hampson, Christine Schäfer und Andreas Schmidt, sie alle werden am 27. Mai (19 Uhr) in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste am Max-Joseph-Platz (teils zugeschaltet) dabei sein und persönliche Erinnerungen teilen, wenn dort Dietrich Fischer-Dieskau , der Großmeister des Liedgesangs, gefeiert wird. Der Bariton wäre am 28. Mai 100 Jahre alt geworden. Aus dem riesenhaften Schatten dieser Künstlerpersönlichkeit musste sich so mancher Sänger erst mühsam heraussingen, wie Christian Gerhaher etwa, der in seinen jungen Jahren noch schwer nach „DiFiDi“ und dessen notorischen Gestaltungswillen klang.

Was Dietrich Fischer-Dieskau einer jüngeren Sängergeneration noch zu sagen hat, davon wird in der Akademie gewiss der Regensburger Bariton Benjamin Appl, 43, einiges berichten. Er war einer seiner letzten Schüler in Berg am Starnberger See, wo Fischer-Dieskau am 18. Mai 2012 kurz vor seinem 87 Geburtstag starb. „For Dieter“ heißt Appls neues Album, ein CD-Buch mit mehr als 150 Seiten und persönlichen Texten sowie zahlreichen bisher unveröffentlichten Fotos und Briefen seines Mentors.

Für die große Geburtstagsgirlande in der Akademie der Schönen Künste kann man nur am 22. Mai, von 10 Uhr an telefonisch Karten unter der Nummer 089/290077-118 reservieren. Am 27. Mai werden nicht eingenommene Plätze von 18.45 Uhr an freigegeben.

In Berg feiern sie den Fischer-Dieskau schon seit geraumer Zeit, der Besuch der Soiree am 29. Mai, 19.30 Uhr, im Schloss Kempfenhausen (Milchberg 11, Berg) lohnt also unbedingt. Die Hommage an Dietrich Fischer-Dieskau zum 100. Geburtstag gestalten der Bassbariton Jochen Kupfer, der gerade am Opernhaus Nürnberg sein Rollendebüt als Holländer in Wagners „Der fliegende Holländer“ hatte, und der Pianist Gerold Huber, auch er besuchte einst eine Liedklasse bei Dietrich Fischer-Dieskau in Berlin.

Das Programm des Abends bilden Lieder von Franz Schubert, im Mittelpunkt steht der Zyklus „Schwanengesang“, Schuberts letzte größere Komposition. Karten für diesen besonderen Liedkunst-Abend des Kulturvereins Berg ordert man per Mail an schad.kulturverein@gmx.de oder bekommt sie an der Abendkasse.

Auch in einem Fitness-Studio haben die Münchner Philharmoniker bei ihren Wandelkonzerten schon gespielt. (Foto: Tobias Hase)

Wie viele Male hat Dietrich Fischer-Dieskau Schuberts Liederzyklus „Die Winterreise“ eingesungen? 30 Aufnahmen, von den circa 400, die er der Welt hinterlassen hat? Ein erfahrener Schubert-Interpret ist auch Tenor Julian Prégardien, beim Heidelberger Frühling blickt er am 28. Mai zusammen mit Thomas Hampson auf den Jahrhundert-Sänger Fischer-Dieskau. Wer aber Prégardien in München erleben möchte: Beim Konzert am 22. Mai, 20 Uhr, im Prinzregententheater mit dem Münchener Kammerorchester unter Bas Wiegers gibt es ein ungewöhnliches Programm, unter anderem mit Benjamin Brittens Serenade op. 31 für Tenor, Horn und Streicher und der Uraufführung von Mirela Ivičević „She Dreams in Colors“, ein Kompositionsauftrag des MKO.

Wer dabei sein möchte bei der Preisverleihung: Um 18.30 Uhr im Gartensaal des Prinze erhält Mirela Ivičević den mit 25 000 Euro dotierten Belmont-Preis für zeitgenössische Musik.

Und noch was ungewöhnlich Schönes: Die Münchner Philharmoniker ziehen am Sonntag, 25. Mai, wieder um die Häuser, diesmal finden ihre Wandelkonzerte im Westend statt. Um 16 Uhr geht es los, die Musiker teilen sich in Gruppen auf und begeben sich auf drei unterschiedliche Routen, sie konzertieren unter anderem in einer Apotheke, im Verkehrsmuseum und in einer Bäckerei. Näheres unter https://www.mphil.de/spielfeld-klassik/zuhoeren/wandelkonzerte.