Dietrich Fink hat an der Münchner TU studiert, wo er später zeitweilig auch Dekan war und bis 2024 eine Professur innehatte. 1991 gründete er gemeinsam mit Thomas Jocher das Architekturbüro Fink+Jocher. Zu seinen Projekten zählen der Umbau des erzbischöflichen Ordinariats in München, aber auch experimentelle Wohnhäuser in Holzbauweise für Familien, Projekte für kollektives Wohnen für Studierende in Garching und soziale Stätten wie Schulen und Sporthallen. Die Jury lobte Finks Architektur als „sozial, atmosphärisch und funktional“. Mit dem Architekturpreis für Dietrich Fink werde ein Werk gewürdigt, „das die Stadt zu einem in vielerlei Hinsicht besseren Ort“ mache.