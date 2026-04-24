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MeinungFC-Bayern-AffäreDieter Reiter ist dabei, sein politisches Erbe zu beschädigen

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Kommentar von René Hofmann

Lesezeit: 2 Min.

Geflüchtete, Corona, steigende Schuldenlast: Dieter Reiter hatte als Münchner Oberbürgermeister viele Krisen zu meistern. Im März wurde er nach zwölf Jahren abgewählt.
Geflüchtete, Corona, steigende Schuldenlast: Dieter Reiter hatte als Münchner Oberbürgermeister viele Krisen zu meistern. Im März wurde er nach zwölf Jahren abgewählt. Johannes Simon

Im Stadtrat sollten die Tätigkeiten des Münchner Oberbürgermeisters für den FC Bayern aufgearbeitet werden – das hat Reiter selbst zugesagt. Dass er dieses Versprechen nun nicht einlöst, befeuert die Affäre, statt sie zu beenden.

Dieter Reiter hat einen Fehler gemacht. Er hat diesen Fehler eingeräumt und Aufklärung versprochen. Die Sitzung aber, auf die er dafür verwiesen hat – das lässt sich jetzt schon sagen – wird enttäuschend verlaufen.

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