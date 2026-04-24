Dieter Reiter hat einen Fehler gemacht. Er hat diesen Fehler eingeräumt und Aufklärung versprochen. Die Sitzung aber, auf die er dafür verwiesen hat – das lässt sich jetzt schon sagen – wird enttäuschend verlaufen.
MeinungFC-Bayern-AffäreDieter Reiter ist dabei, sein politisches Erbe zu beschädigen
Kommentar von René Hofmann
Lesezeit: 2 Min.
Im Stadtrat sollten die Tätigkeiten des Münchner Oberbürgermeisters für den FC Bayern aufgearbeitet werden – das hat Reiter selbst zugesagt. Dass er dieses Versprechen nun nicht einlöst, befeuert die Affäre, statt sie zu beenden.
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