Muss regelmäßig an die Steckdose: der neue Dienstwagen von Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Der Oberbürgermeister hat eine neue Dienstlimousine - mit besserer Klimabilanz. Die Deutsche Umwelthilfe wundert sich dennoch, "warum man so ein großes Fahrzeug braucht, wenn man nur in der Stadt unterwegs ist?"

Von Joachim Mölter

Mit dem riesengroß geweiteten Kühlergrill und den Längsgittern erinnert der sowieso schon bullige Dienstwagen von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an ein zähnefletschendes Ungeheuer - jederzeit bereit, alles zu verschlingen, was nicht rechtzeitig aus dem Weg kommt, es zu verdauen und die Reste auszuscheiden. Zum Glück schnurrt das Auto nur wie ein Kätzchen, und es bläst auch keine Schadstoffe aus dem Auspuff. Denn Dieter Reiter lässt sich neuerdings in einer BMW-i7-Limousine chauffieren - Listenpreis laut Hersteller ab 115 700 Euro, monatliche Leasingrate für Gewerbekunden ab 1499 Euro, Spitzengeschwindigkeit etwas mehr als 200 km/h. Vor allem aber: vollelektrischer Antrieb. Im Fall von Reiters Modell mit einer Dauerleistung von 135 kw (oder 184 PS).