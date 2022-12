Der Mann, der Westdeutschlands Start in die Farbfernsehwelt mit in Szene gesetzt hat, starb mit 91 Jahren.

Er hat Westdeutschlands Start in die Farbfernseh-Ära in Szene gesetzt: Der Unterhaltungsregisseur Dieter Pröttel ist tot. Er starb mit 91 Jahren im Kreise seiner Familie in der Nähe von Starnberg. Am bekanntesten dürften seine Regiearbeiten bei den Komödien "Die Supernasen" (1983) und "Zwei Nasen tanken Super" (1984) mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk sein. Von den 1960ern bis in die 1990er-Jahre prägte er sehr viele populäre Unterhaltungssendungen, etwa die "Rudi-Carrell-Show", "Die Pyramide" oder "Auf Los geht's los". Er sei bei Produktionsteams äußerst beliebt gewesen, erinnert sich der TV-Produzent Werner Kimmig, ein Weggefährte. "Er hatte die Fähigkeit, selbst unterschiedlichste Star-Charaktere zusammen zu bringen." Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt, aber in einigen Wochen soll es eine Gedenkfeier geben.