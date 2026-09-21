Bis Mitte der Zweitausendzehnerjahre war Dieter Nuhr der Mr. Charming der deutschen Kleinkunst. Gewissermaßen ihr Johannes B. Kerner: Kaum eine einschlägige Fernsehsendung, in der er nicht präsent war, egal ob Comedy oder Kabarett : vom „Quatsch Comedy Club“, „Genial daneben“ oder „7 Tage, 7 Köpfe“ bis zur „Schillerstraße“ und als Moderator diverser Preisverleihungen oder eines Specials zur Fußball-WM 2010. Auch den exponiertesten Sendeplatz, ursprünglich der „Scheibenwischer“, dann der „Satire Gipfel“, übernahm er 2011 – und besetzt ihn mit „Nuhr im Ersten“ bis heute.

Entsprechend kamen die Auszeichnungen, vom Deutschen Kleinkunstpreis schon 1998 und dem Bayerischen Kabarettpreis 2000 über fünfmal den Deutschen Comedypreis zwischen 2003 und 2016 bis zum Jacob-Grimm-Preis für Deutsche Sprache 2014 und dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen 2017. Seither sind die großen Ehrungen selten geworden, und wenn, dann gibt es erregte Diskussionen darüber, wie bei der Verleihung des Leo-Baeck-Preises vom Zentralrat der Juden in Deutschland in diesem Jahr.

Denn inzwischen ist Nuhr eine umstrittene Person. Durch eigenes Zutun, zum Beispiel, weil das Gründungsmitglied der Grünen mittlerweile am heftigsten gegen grüne Politiker wettert. Vor allem aber wegen der Polarisierung der Gesellschaft wie der Kabarettszene, angeheizt durch Social Media und „Interneterregung“, wie er es gerne selbst nennt.

War sich das Kabarett bis Mitte der Zweitausendzehnerjahre überwiegend einig in einer – meist linksliberalen – Position als Stachel im Fleisch der Mächtigen, so gibt es seither zwei Flügel, die man eher links und eher rechts benennen kann. Was man auch daran ablesen kann, dass Kabarettisten plötzlich selbst zur Zielscheibe von Kollegen wurden – allen voran Dieter Nuhr: Er wurde von der „Anstalt“ wie von Jan Böhmermann persifliert, Volker Pispers nannte ihn gar einmal den „humoristischen Arm der Pegida“.

Dieter Nuhrs Kunstwerk „Paramnesie. Frankreich Vallée de la Gardolesque“. Foto: Dieter Nuhr

Was seiner Popularität beim einen Teil des Publikums keinen Abbruch getan hat. Wo ihn die einen wegen seines Kreuzzugs gegen Wokeness, Gendern und vermeintliche Cancel-Culture geißeln, gilt er vielen anderen als Held des Kampfes gegen Political Correctness. Die werden ihn auch am Samstag, 26. September, im bereits ausverkauften Circus Krone abfeiern, wenn er mit seinem aktuellen Programm „Nuhr auf Tour“ in München Station macht. Und seine „Fassungslosigkeit über den Zustand der Welt mit Sarkasmus verarbeitet“, wie es in der Ankündigung heißt.

Schon einen Tag später kann man auch eine andere Seite von Dieter Nuhr kennenlernen. Seit vielen Jahren ist der 65-Jährige auch ein renommierter Künstler, der seine Arbeiten schon in ganz Europa, in Asien und Afrika ausgestellt hat. Seine Kunstform ist eine Mischung aus Fotografie und Malerei. Er bearbeitet Fotos von Landschaften, Porträts oder Stillleben mit Farbe oder am Computer, bis ein elegisches, fast abstraktes Bild entsteht: Traumbilder.

Unter dem Titel „Fragmente der Erinnerung II“ stellt er nun gemeinsam mit der deutsch-chinesischen Künstlerin Jiny Lan in der Galerie Art Affair aus, die Anfang dieses Jahres einen zweiten Standort neben dem Stammhaus in Regensburg in der Münchner Hackenstraße eröffnet hat.

Dieter Nuhr: „Nuhr auf Tour 2026“, Samstag, 26. September, 20 Uhr, Circus Krone, Marsstraße 43; Ausstellung „Fragmente der Erinnerung II“, 27. September bis 31. Oktober, Galerie Art Affair, Hackenstraße 5