Von Oliver Hochkeppel, München

"Jeder Preis sucht sich unerbittlich seinen Träger", hat Gerhard Polt einmal gesagt. Vor dem Hintergrund, dass es wohl in keiner anderen Kultursparte so viele Auszeichnungen gibt wie beim Kabarett. So viele, dass man sich nicht nur mit der Qualität der Künstler, sondern auch mit der Güte der Ehrungen auskennen sollte. Zwei der vom Renommee her wichtigsten werden in München vergeben und haben jetzt ihre Träger für das Jahr 2022 gefunden.

Der seit 2016 jährlich vergebene Dieter-Hildebrandt-Preis der Landeshauptstadt München geht heuer an Severin Groebner. Auch wenn man bei der Statur und dem gerne ins Burleske ("Siegfried") gehenden Oeuvre des lange in München lebenden Österreichers eher an Karl Valentin als an Hildebrandt denkt, ist er doch ein würdiger Preisträger. Ob er in "Vom kleinen Mann der wissen wollte wer ihm auf den Kopf g'schissen hat" eine wuchtige Fallstudie über die Mechanismen des ungezügelten Kapitalismus vorlegte oder in "Der Untergang des Abendlandes" schon 2017 beklemmend aktuell toxische Traditionen geschichtsphilosophisch aufarbeitete - Groebner hat das Politisch-Gesellschaftliche kritisch im Blick, auch als Kolumnist und Buchautor. "Schlau und witzig, mit viel schwarzem Humor, zeichnet er die Szenarien, die uns und unsere Welt bedrohen", sagt die Jury. Verliehen wird die mit 10 000 Euro dotierte Ehrung voraussichtlich Ende Mai.

Detailansicht öffnen Carolin Kebekus wird mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Gleich vier schwere Bronzestatuen gibt es beim Bayerischen Kabarettpreis abzuholen, vom Bayerischen Rundfunk zusammen mit dem Lustspielhaus gestiftet. Der Hauptpreis geht heuer an die Kölnerin Carolin Kebekus, bislang eher als zentrale Figur der Fernseh-Comedy ("Heute Show", "Pussy Terror TV", zuletzt "LOL") bekannt. Freilich auch als Galionsfigur gegen Geschlechterungleichheit und die politische Rechte. Mit Nektarios Vlachopoulos ist der Senkrechtstarter-Preis gut besetzt. Wie so viele vom Poetry Slam gekommen, gehört der 35-jährige Kraichgauer mit "griechischem Integrationshintergrund", wie er scherzt, zu den sprachgewaltigsten und komischsten neuen Gesichter. Ebenso gut hätte diese Ehrung an die 31-jährige Berlinerin Miss Allie (alias Elisa Hantsch) gehen können. Doch der Musikpreis steht der satirischen Liedermacherin noch besser. Bleibt noch der Sonderpreis für Sissi Perlinger, Pionierin des schrägen Entertainments, die als Multitalent schon seit den Achtzigerjahren die brave deutsche Humorlandschaft durcheinanderwirbelt. Die von Martin Frank moderierte Verleihung findet am Montag, 24. Oktober, im Münchner Lustspielhaus statt und wird voraussichtlich am Donnerstag, den 27. Oktober im BR ausgestrahlt.