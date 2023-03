"Eigentlich wundert man sich, dass sie ihn noch nicht hat, den Dieter-Hildebrandt-Preis", so leitete die Jury ihre Begründung ein, warum sie die renommierte Auszeichnung 2023 an Maren Kroymann vergeben hat. Schließlich habe die Schauspielerin und Kabarettistin bereits 1985 neben Dieter Hildebrandt im "Scheibenwischer" mitgewirkt. Nach dessen Tod 2013 habe Kroymann gesagt, Hildebrandt sei "ein Mensch mit Haltung", zugleich hoch professionell gewesen - "in dieser Mischung einmalig". Dem widersprachen die Juroren (etwa Severin Gröbner und Maria Peschek): Denn dasselbe gelte auch für Kroymann.

"Sie ist eine Galionsfigur für Revolution, Emanzipation, Toleranz und demokratische Standhaftigkeit, für mutiges und wegweisendes weibliches Kabarett, verpackt in viel Humor und (Selbst-)Ironie", lobte die Jury. Sie sei nicht nur eine großartige Schauspielerin und virtuose Sängerin, sondern vor allem eine der wichtigsten Pionierinnen und Vorarbeiterin des feministischen Kabaretts in Deutschland.

Nach ihrem ersten Bühnenprogramm "Auf du und du mit dem Stöckelschuh" ging sie in den Achtzigern ins Fernsehen und forderte mit ihrer ersten eigenen Satireshow "Nachtschwester Kroymann" in der ARD gerade einige männliche Platzhirsche heraus: "Ich war feministisch, lesbisch und tendenziell intellektuell - wobei das Schlimmste für die das Intellektuelle war", soll sie selbst gesagt haben. Man kennt Kroymann, geboren 1949 in Waldrode, auch aus Fernsehserien wie "Oh Gott, Herr Pfarrer". Seit 2017 ist sie in der Satire-Sendung "Kroymann" zu sehen.

Mit dem Dieter-Hildebrandt-Preis zeichnet die Stadt München seit 2016 jährlich "anspruchsvolles politisches beziehungsweise dezidiert gesellschaftskritisches Kabarett" aus dem gesamtdeutschen Raum aus. Er ist mit 10 000 Euro dotiert.