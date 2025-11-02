Dieter Dorn ist dann also doch persönlich anwesend, als die Bayerische Akademie der Schönen Künste zu Ehren seines 90. Geburtstags am Freitag einen großen Würdigungsmarathon veranstaltet. Aber sagen tut er nichts, jedenfalls nicht vor Publikum. Es war auch lange keine ausgemachte Sache, dass er tatsächlich kommen würde. Den ganzen Sommer hatte Dorn in seinem Haus auf Kreta verbracht, wo er ursprünglich auch zu seinem Neunzigsten bleiben wollte. Ein Partymensch war der scheue Sachse nie, weder in seiner ruhmreichen Zeit an den Kammerspielen (ab 1976) noch im Anschluss als Intendant des Residenztheaters (bis 2011).