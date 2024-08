Der Schauspieler Dieter Bach freut sich in der Woche vom 19. bis zum 25. August auf eine Pop-Art-Ausstellung im Museum Brandhorst, Wagner in Bayreuth und viel Zeit mit Hündin Pria.

Angefangen hat der erklärte Shakespeare-Fan auf diversen Theaterbühnen in Berlin, Wien und Kassel. Gleichzeitig spielte sich der gebürtige Kölner quer durch die deutsche Serienlandschaft, hatte Auftritte im „Tatort“, „Marienhof“ und „In aller Freundschaft“, um nur ein paar zu nennen. Serienfans ist er vor allem als gerissener Hotelbesitzer in der bayerischen Daily-Soap „Sturm der Liebe“ im Gedächtnis, ein Dauerbrenner, deren erste Folge 2005 zum ersten Mal ausgestrahlt. Wie der inmitten von Liebesgeschichten, Beziehungskrisen und schicksalhaften Begegnungen seine Intrigen spinnt, kann man täglich von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr in der ARD verfolgen.