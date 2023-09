Das Dieselfahrverbot wird nicht verschärft, Gedenken an Oktoberfest-Attentat und mehr.

"Statt genau hinzuschauen, wurde sich oftmals abgewandt" Beim Anschlag von 1980 starben zwölf unbeteiligte Menschen, darunter auch die zwei Geschwister von Robert Höckmayr. Er selbst wurde wie Hunderte weitere Opfer schwer verletzt. Seither kämpft er - mit den Folgen der Tat und mit den Behörden.

Preise für Zimmer explodieren zur Wiesn Übernachtungsgäste zahlen über den Online-Vermittler Airbnb teilweise doppelt so viel wie sonst im Jahr. Eine Datenanalyse zeigt, wer für den Anstieg verantwortlich ist - und wo es am günstigsten bleibt. Ist das Geschäft eigentlich erlaubt? (SZ Plus)

Das Wichtigste beim Kaiserschmarrnbacken: gute Oberarmmuskeln Das Café Kaiserschmarrn serviert jeden Tag um die 600 Portionen. Der Teig wird auf der Wiesn nicht gramm-, sondern eimerweise gemixt. Unsere Autorin hat sich als Köchin versucht und festgestellt - es fehlt ihr nicht nur an Kraft (SZ Plus).

Wiesn - Wie ich euch sehe "Je mehr Geld, desto weniger Anstand" (SZ Plus)

Wiesn-Wache Abgründe in der Arrestzelle

Dieselfahrverbot in München wird nicht verschärft Weil die Belastung durch Stickstoffdioxid sinkt, dürfen Euro-5-Autos weiter in die Umweltzone. Doch die Stadt könnte sie zu einem späteren Zeitpunkt ausbremsen. Und es laufen Klagen - für und gegen den Schritt.

"Einfach Michelle, nicht Mrs. Obama" Die frühere First Lady gibt bei "Bits & Pretzels" Ratschläge für Start-ups, erzählt von ihrer Zeit im Weißen Haus und wie sie aufgewachsen ist (SZ Plus).

Wo München Platz für Flüchtlinge schafft Noch reichen die Unterkünfte aus, Hunderte Betten sind unbenutzt. Doch weil nun wieder mehr Menschen hier ankommen, errichtet die Stadt schon jetzt neue Quartiere. In den betroffenen Vierteln gibt es Protest - die Standorte seien ungerecht verteilt (SZ Plus).

57-Jähriger soll schwangere Schwiegertochter mit Hammer attackiert haben Mohammad Y. steht wegen versuchten Mordes vor Gericht (SZ Plus): Laut Anklage soll er sich durch das angeblich "respektlose Verhalten" der 27-Jährigen in seiner Stellung als Familienoberhaupt bedroht gefühlt haben.

Amtsgericht: Ex-AfD-Politiker wegen Volksverhetzung verurteilt (SZ Plus)

Kabarett mit Ude und Eisenreich: Noble Aufgabe statt politischer Abgrenzung

Bouldern in Ramersdorf: Kostenloses Kletterparadies

Mobilität: Weniger Verbrenner, mehr Wohnmobile

