So kontrolliert die Polizei das Dieselverbot in deutschen Städten

Ein Beamter bei einer Verkehrskontrolle: In den ersten zwei Wochen müssen ertappte Autofahrer in München noch keine Strafe zahlen (Archivbild).

In München kündigen die Behörden Aktionstage für das neue Fahrverbot an. Denn andernorts halten sich lange nicht alle Autofahrer an die Regelung. Was Verstöße kosten - ein Überblick.