Gleich drei Delikte hintereinander soll ein 34-jähriger Mann begangen haben, den die Polizei am frühen Freitagmorgen in der Münchner Altstadt festgenommen hat. Erst soll er einer 18-Jährigen die Handtasche entwendet haben. Dann sei es eventuell zu einem Erpresssungsdelikt gegen einen noch Unbekannten gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Zumindest hätten Zeugen bei Vernehmungen geäußert, am Ort des Geschehens Sätze wie "Nein, ich habe kein Geld" gehört zu haben. Schließlich habe der Tatverdächtige versucht, einem 69-Jährigen den Geldbeutel zu rauben. Dies sei jedoch fehlgeschlagen, weil die Geldbörse an einer Kette befestigt war. Anwohner waren gegen 4 Uhr morgens auf die Hilferufe des Opfers aufmerksam geworden, der zur nahe gelegenen Hauptfeuerwache flüchtete. Durch die eingeleitete Sofortfahndung nahm die Polizei den 34-jährigen Tatverdächtigen fest. Sie fand bei ihm unter anderem das Mobiltelefon der 18-Jährigen. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21, Telefon 089/2910-0, entgegen.