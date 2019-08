11. August 2019, 18:31 Uhr Diebstahl Polizei sucht VW-Bus

Zum weiteren Gebrauch hat offenbar ein Dieb am Mittwoch vor eineinhalb Wochen in Berg am Laim einen VW-Bus gestohlen: An diesem Freitag nämlich war das gestohlene Auto in der Kreillerstraße in einen Unfall verwickelt, der Fahrer flüchtete aber vom Unfallort. Verschwunden ist das Auto zwischen dem 31. Juli und dem 2. August in der Grafinger Straße. Der VW-Bus ist zum Wohnmobil umgebaut und auffällig weiß mit grünen Streifen lackiert. Auf dem Heck und auf der Fronthaube steht die Zahl 48 in der Art einer Startnummer. Das Fahrzeug hat das Kennzeichen M-AX 7813. Die Polizei sucht Zeugen.