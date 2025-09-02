Ungewöhnliche Beute machten Autodiebe Donnerstagnacht in Sendling und Laim : Bei sechs geparkten Autos klauten sie die Lenkräder inklusive des Airbags.

Die Polizei geht davon aus, dass eine Tätergruppe für alle Aufbrüche verantwortlich ist. Dafür sprechen sowohl der örtliche wie der zeitliche Zusammenhang: in der Nähe des Westparks zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 10 Uhr. Bei allen Autos wurde eine Scheibe eingeschlagen, danach die Lenkeinheit fachmännisch ausgebaut. Bei den Autos handelt es sich um BMWs älteren Baujahrs. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Nun werden Zeugen gesucht: Wer rund um Gottfried-Böhm-Ring, Hauffstraße, Johann-Clanze-Straße, Ortlerstraße und Nördlinger Straße Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, soll sich bei der Polizei melden.