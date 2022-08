Eine Mutter hat in einem Supermarkt ihren strafunmündigen Nachwuchs angewiesen, Waren an der Kasse vorbeizuschleusen. Die 41-Jährige muss für acht Monate ins Gefängnis.

Von Susi Wimmer

Eine 41-jährige Mutter hat zwei ihrer minderjährigen Kinder zum Diebstahl in einem Supermarkt angeleitet: Während sie sich mit einem Kind an der Kasse anstellte, schoben zwei andere einen vollen Einkaufswagen am Kassenbereich vorbei auf den Parkplatz zum Auto. Mitarbeiter sprachen die Frau an, woraufhin sie zu flüchten versuchte. Jetzt wurde die erheblich vorbestrafte Mutter zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt - ohne Bewährung.

Die 41-Jährige ist Mutter von insgesamt acht Kindern. Das Amtsgericht hielt ihr im Urteil zugute, dass im Einkaufswagen Lebensmittel und Gegenstände des alltäglichen Bedarfs lagen und die wirtschaftliche Situation der Frau "angespannt" gewesen sei. Jedenfalls gingen die Frau und drei ihrer Kinder zu einem Discounter, um Pfandflaschen zurückzugeben. Die Familie nahm sich einen Einkaufswagen, fuhr durch den Markt und lud Nahrungsmittel, einen Staubsauger, Haushalts- und Kosmetikartikel im Gesamtwert von gut 150 Euro ein. Anschließend begab sich die Familie in den Kassenbereich. Dort stellte sich die Mutter mit einem Kind an der Kasse an, um Pfandbons einzulösen, währenddessen schon die zwei anderen den Wagen mit den Waren nach draußen schoben.

Ein Mitarbeiter sprach die Frau an, die rannte sofort los. Allerdings waren mittlerweile etliche Kunden auf den Vorfall aufmerksam geworden, und die Mutter wurde aufgehalten.

Das Gericht hatte nicht die Erwartung, dass die Angeklagte künftig straffrei leben wird

Angeklagt war die Frau nun vor dem Amtsgericht wegen "mittelbarer Täterschaft". Das Gericht hielt ihr vor, dass sie sich bewusst ihrer noch nicht schuldfähigen Kinder im Alter unter 14 Jahren bedient habe, weil diese nicht strafrechtlich verfolgt werden könnten. Auch wenn sie ein Geständnis abgelegt und sich kooperativ gezeigt habe, so fielen doch ihre "erheblichen und zahlreichen Vorstrafen" ins Gewicht. Die Angeklagte sei bereits mehrfach, auch schon im Jugendalter, wegen Diebstahlsdelikten zu Freiheitsstrafen verurteilt worden, "die auch vollstreckt wurden".

Der Amtsrichter kreidete ihr ganz erheblich an, dass sie für den Diebstahl ihre Kinder eingespannt "und diese damit an die Begehung von Diebstahlstaten herangeführt" habe. Eine Bewährungsstrafe kam für das Gericht nicht mehr in Frage, teilte Lutz Lauffer, Pressesprecher am Amtsgericht, mit. Das Gericht habe nicht die Erwartung gehabt, dass sich die Angeklagte die Verurteilung alleine zur Warnung dienen lasse und künftig straffrei leben werde. Vor Gericht heißt das: Eine günstige Sozialprognose kann der Angeklagten nicht bescheinigt werden. Zudem sei auch klar geworden, dass die Frau ihrer Erziehungsverantwortung nicht nachgekommen sei.

Das Gericht beschäftigte sich auch mit der Frage, ob die Freiheitsstrafe in Anbetracht von acht zu versorgenden Kindern nicht zu hart sei. Allerdings erklärte die Frau, während ihrer jüngsten Haftstrafe hätten sich ihr Lebensgefährte und ihre Familie um die Betreuung gekümmert. "Selbst diese Erfahrung hat die Angeklagte nicht davon abgehalten, weiterhin Straftaten zu begehen", so das Gericht. Laut Sprecher Lutz Lauffer ist das Urteil noch nicht rechtskräftig (Az.: 857 Ds 468 Js 1964433/21).