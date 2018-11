13. November 2018, 18:45 Uhr Missglückter Überfall Räuber gestellt, Opfer fehlt

Ein Mann klaut einer Radfahrerin die Handtasche. Diese holt sich ihre Tasche zurück, die Polizei stellt den Täter. Die Frau ist jedoch verschwunden.

Das hat die Polizei auch nicht allzu oft: Dass sie zwar einen Handtaschenräuber hat, einen pitschnassen noch dazu, dass aber die Beraubte fehlt. Und diese offenbar wieder im Besitz ihrer Tasche ist. Weil das so ist, kann Polizeisprecher Marcus Da Gloria Martins bis jetzt auch erst in Umrissen skizzieren, was sich da am Dienstagmorgen diesseits und jenseits der Reichenbachbrücke zugetragen hat. In der Eduard-Schmid-Straße (also am östlichen Isarufer) attackiert ein 25-Jähriger eine Frau, die gerade mit ihrem silbernen Fahrrad des Wegs kommt.

Offenbar stürzt die Frau, denn als eine Zeugin - alarmiert durch einen Schrei - aus dem Fenster schaut, sieht sie die dunkelblonde, etwa dreißigjährige Frau zusammen mit ihrem Fahrrad auf der Straße liegen und den Räuber davonrennen. Die Anwohnerin ruft geistesgegenwärtig die Polizei. Beim erneuten Blick aus dem Fenster ein ganz anderes Bild: Das Opfer hat sein Fahrrad wieder bestiegen und verfolgt beherzt den Räuber.

Nahe der Reichenbachbrücke kommt es zum Showdown. Die Radlerin hat offenbar ein sehr überzeugendes Auftreten - jedenfalls bekommt sie ihre Tasche nach einem lautstarken Disput zurück. Jetzt werden andere Passanten auf die Szene aufmerksam. Der flüchtende Räuber will sich ihnen entziehen und steigt in die zum Glück derzeit eher mäßigen Fluten der Isar.

Am Westufer wird der Mann das nächste Mal gesichtet, als er an der Wittelsbacherstraße dem Flussbett entsteigt. Erschöpft lässt er sich auf einer Parkbank an der Ickstattstraße nieder, wo ihn Polizisten, tropfnass wie er ist, kurz darauf identifizieren und einsammeln. Jetzt fehlt zur Abrundung des Falls nur noch die couragierte Radlerin. Sie soll schwarze Hose und grauen Mantel getragen haben - und sich beim Kommissariat 21 (Telefon 089/29100) melden.