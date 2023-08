Da waren offenbar echte FC-Bayern-Fans am Werk - vor Anzeigen schützt sie das aber nicht. Teilnehmer mehrerer Schülergruppen aus Spanien, die in München zu Besuch waren, sollen am Samstag hochwertige Markenkleidung wie Trikots, Schuhe und diverse andere Waren aus unterschiedlichen FC-Bayern-Fanshops gestohlen haben. Die Polizei nahm gegen Mittag drei Tatverdächtige in Freimann vorläufig fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Reisebusse an der Arnulfstraße ermittelte die Polizei 28 weitere Tatverdächtige.

Bei der Durchsuchung der vier Busse und des Gepäcks der zirka 160 Passagiere stieß die Polizei nach eigenen Angaben auf 47 noch verpackte, offenkundig gestohlene Kleidungsstücke im Wert von mehreren Tausend Euro, die sie sicherstellte. Für die Dauer von vier Stunden war die Arnulfstraße ab der Marsstraße Richtung stadtauswärts gesperrt, um niemanden beim Herumlaufen oder durch draußen stehendes Gepäck zu gefährden. Das unter anderem für Bandendelikte zuständige Kommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.