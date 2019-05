21. Mai 2019, 18:53 Uhr Diebe in der Altstadt Einbrecher flexen Loch in Tresor

Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in die Geschäftsräume einer Firma in der Altstadt eingedrungen. Sie brachen eine Tür auf, durchsuchten die Räume und flexten ein Loch in einen Tresor. Mehrere tausend Euro wurden gestohlen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe, denen zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag in der Umgebung der Westenriederstraße, der Marienstraße und der Sparkassenstraße etwas aufgefallen ist, was mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.