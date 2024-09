Ein Glas mit Gurken, in intensivem Meergrün treiben sie im Essigwasser, der Dill weht wie zartes Seegras. Das Food-Foto, riesengroß an der Frontwand im großen Saal des Literaturhauses, ist appetitanregend und geheimnisvoll. Denn im Buch, um das es an diesen Abend gehen soll – „Wir schon wieder – 16 jüdische Erzählungen“ –, kommen Gurken nicht vor. Doch dann setzt sich Schauspielerin Sunnyi Melles in die erste Publikumsreihe, die Barett-Mütze auf dem Kopf rosarot, ihre Lieblingsfarbe. Damit ist das Gurkenrätsel schon gelöst, denn im TV-Sechsteiler „Die Zweiflers“ spricht Melles als Mama-Zweifler den schon jetzt legendären Satz: „Probier die eingelegten Gurken, Schmuel, die sind wirklich gut, besser als ein Orgasmus.“

Detailansicht öffnen Essen und streiten: Die herausragende Serie „Die Zweiflers“ über eine jüdische Familie in Frankfurt/Main gibt es in der ARD-Mediathek. (Foto: ARD Degeto/HR/Turbokultur/Philli)

Klar, dass dieser Ausschnitt aus dem Fernsehereignis 2024 später gezeigt wird, auch der Vorspann mit den rauschhaften Makroaufnahmen aus der jüdischen Küche. Doch hockt hier nicht die herrlich dysfunktionale jüdische Zweifler-Sippe bei einem explosiven Abendbrot zusammen, sondern die Münchner Autorin und Herausgeberin des Buches Dana von Suffrin mit ihren Gästen. Das sind der Filmautor und Regisseur der in Cannes prämierten „Zweifler“-Serie, David Hadda, und Adriana Altaras, von der ein Text in „Wir schon wieder“ stammt. Die Autorin und Opernregisseurin ist zudem die Mutter von Aaron und Leo Altaras, die im Film die Zweifler-Sprösslinge Samuel (Schmuel) und Leon spielen. Die beiden sind leider nicht da, dafür sitzt die wunderbare Eleanor Reissa im Publikum, ihre Film-Oma Lilka Zweifler. Im Grunde also doch ein Familientreffen.

Detailansicht öffnen Familientreffen im Literaturhaus: (von links) Eleanor Reissa, die im TV-Sechsteiler „Die Zweiflers“ von David Hadda (Mitte) die Mutter von Sunnyi Melles spielt. Reissa wurde in Brooklyn geboren, ihr Vater, der Holocaust-Überlebende Chaskel Schlüsselberg, stammte aus Stuttgart. (Foto: Florian Peljak)

„Streiten in Frieden“, an einem Tisch in einem kleinen Hinterzimmer, so wünscht es sich Dana von Suffrin im Vorwort des Buches. Im Mai 2024 war das. Die Sammlung jüdischer Stimmen – unter anderem mit Texten von Lena Gorelik, Eva Menasse, Dana Vowinckel, Elfriede Jelinek, Dmitrij Kapitelman – ist ein Nachhall auf den 7. Oktober 2023 und seine Folgen für jüdischen Menschen. Am Tag des Hamas-Terrors auf Israel stand das Zweifler-Team am Dreh unter Schock. Es war Sunnyi Melles 65. Geburtstag. Nun der Anschlagsversuch in München, Suffrins Heimatstadt. Es gibt Taschenkontrollen im Literaturhaus, Security.

Suffrin, 39, und Altaras, 64, reden über Angst. Reale Ängste und Paranoia. Da sind all die Hassmails in den sozialen Medien, diese ganze Bildungsarbeit, sie habe offensichtlich nichts gebracht, meint die Jüngere. Die Ältere sagt dann diesen Satz: „Es gibt für mich nur Waffenstillstand, Bildung und Humor.“ Bitterböser Humor zuweilen, reichlich zu finden in den Büchern der beiden. Oder der, den David Haddas Familie Zweifler so genüsslich praktiziert. „They tried to kill us, we survived, let’s eat.“ Im Haus der Frankfurter Feinkosthändler wird enorm viel gegessen – und gestritten.

Zwist lag auch über dem Titel der Anthologie, mit dem Dana von Suffrin lange haderte: „Wir schon wieder“. Adriana Altaras findet ihn geschickt. „Dann können sie nicht sagen: Ihr schon wieder.“ Dafür bekam sie einen Anschiss von Maxim Biller, aber mit dem lieben Maxim zu streiten, sei immer herrlich. Denn der findet den Titel zum Speien, wie er Suffrin schrieb. Kein Biller-Beitrag, no way. Die brillante Frontal-Absage musste natürlich sofort ins Buch.

Dieses jüdische „Wir“, gibt es das überhaupt? Was ist die Rolle der Juden in diesem Land, Opfer, Clowns, Provokateure? Fragen, die Dana von Suffrin ihren Gästen stellt. David Hadda, 40, dessen Großvater sieben Konzentrationslager überlebte, hat mit den Zweiflers eine mögliche Antwort gegeben. Nichts erklären, akzeptieren, dass der Wunsch nach Selbstverständlichkeit eine Illusion ist. Adriana Altaras findet das beruhigend: „Ihr seid nun dran.“