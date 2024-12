Die Idee ist durchaus einleuchtend: Wenn Mozarts Oper schon in einer Märchenwelt spielt – warum sie nicht gleich in die Gamer Welt versetzen? In der Neuinszenierung von Opernregisseurin Julia Riegel ist der junge Tamino ein leidenschaftlicher Videospieler, der sich in seinem Fantasy-Game auf eine Reise durch ein magisches Zauberland begibt. Dort begegnen ihm ein gewitzter Vogelfänger, eine eigenwillige Flöte und eine wehrhafte Prinzessin. Vielleicht ist deren Mutter, die Königin der Nacht, gar nicht so böse, wie alle immer glauben? Man darf sich auf einige Überraschungen in der familiengerechten Neuproduktion der Sarré Musikakademie gefasst machen, in der auf einmal auch noch Peter Pan und Schneewittchen auftauchen.