Welche Stadt, außer Berlin, hat das schon zu bieten, Mozarts "Zauberflöte" gleich an zwei großen Häusern? Im Dezember gibt's an der Bayerischen Staatsoper wieder August Everdings Ewigkeits-Inszenierung (sie hat jetzt 45 Jahre auf dem Buckel), und nun, nahezu taufrisch, Intendant Josef Köpplingers Zugriff auf das Werk, Premiere am Gärtnerplatz wird am 22. Oktober gefeiert.

Womöglich kommen dazu jetzt ein paar Einsprüche. Köpplinger und "Zauberflöte", war da nicht was? An der Semperoper, am 1. November 2020? Damals premierte dort eine Corona-geschuldete Schrumpf-Version, eingedampft von 180 auf pausenlose 125 Minuten vor etwas über 300 Zuschauerinnen und Zuschauern. Omer Meir Wellber dirigierte, und René Pape sang den Sarastro. In der Rolle wird der gebürtige Dresdner nun auch am Gärtnerplatztheater zu erleben sein. Ein Hausdebüt für den Star-Bass, der am Münchner Nationaltheater hingegen Dauergast ist.

Seit 1991 hat Pape, Ensemble-Mitglied der Berliner Staatsoper sowie bayerischer und österreichischer Kammersänger, den Sarastro in seinem Repertoire, eine Rolle, die ihm damals unter dem Dirigat von Georg Solti bei den Salzburger Festspielen zu internationalem Ruhm verhalf. "In diesen heil'gen Hallen kennt man die Rache nicht." Wenn der Veteran Pape also am Gärtnerplatz zur berühmten Hallen-Arie ansetzt, agiert der 59-Jährige am Premieren-Abend in einem durchweg jungen Ensemble. Sophie Mitterhuber singt die Pamina, Lucian Krasznec den Tamino und Alina Wunderlin die Königin der Nacht. In den weiteren Rollen: Daniel Gutmann als Papageno, Julia Sturzlbaum als Papagena und Juan Carlos Falcón als Monostatos.

Detailansicht öffnen Prinz Tamino (Matteo Ivan Rašić) hat viele Herausforderungen zu meistern. (Foto: Markus Tordik)

Eigentlich müsse man nur der Musik folgen, sagt Josef Köpplinger und erzählt Mozart rätselhaftes Werk als Coming-of-Age-Geschichte. Auf seinem Weg, Pamina im Auftrag der Königin der Nacht aus den Fängen Sarastros zu befreien, lernt Tamino sich und die Welt neu kennen. In Auffassung und Grundverständnis des Werkes, so teilt das Theater mit, sei die Münchner Inszenierung "mehr oder weniger gleich" zu jener an der Semperoper. Die künstlerische Umsetzung allerdings sei eine andere - vor allem durch die Zusammenarbeit mit Momme Hinrichs, der durch seine Verschmelzung von Videoprojektionen und Bühnenraum eine eigene Interpretation liefere und bei der Dresdner Produktion nicht dabei war.

Detailansicht öffnen Auf ihre Rache-Arie wartet das Publikum natürlich gespannt: Alina Wunderlin als "Königin der Nacht", hier mit Matteo Ivan Rašić als Tamino. (Foto: Markus Tordik)

Zudem werde es von Alfred Mayerhofer komplett andere Kostüme geben. "Diese wiederum sind Teil der Sicht auf die Figuren und ihre Einordnung, also auch hier ist es eine eigenständige Neuinterpretation." Auch würden Rubén Dubrovsky als musikalischer Leiter und das Ensemble zur Neuentwicklung beitragen. "Man kann und muss also von einer vollständigen Neuproduktion sprechen, wobei Josef Köpplinger natürlich die Gelegenheit ergreift, Dinge umzusetzen, die in Dresden durch die damals herrschenden Corona-Maßnahmen unmöglich gemacht wurden."

In Dresden zeigen sie am 29. Oktober ebenfalls eine Köpplinger-"Zauberflöte". Wer den Vergleich anstellen möchte, für die Vorstellungen in den kommenden Monaten gibt's hier wie dort noch Karten.

Die Zauberflöte, A-Premiere Sonntag, 22. Oktober, 18 Uhr, B-Premiere Dienstag, 24. Oktober, 19 Uhr, Karten und Infos zu weiteren Vorstellungen unter www.gaertnerplatztheater.de