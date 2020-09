Max Goelitz

Donnerstag

Nach langer Pause erwacht die Kunstwelt mit Galerienwochenenden in Zürich, Berlin und München. Hochkarätiges Programm wartet dabei auf das Publikum, das sich ob der zeitgleichen Veranstaltungen gut koordinieren muss. Für meinen Auftakt einer von der Kunst geprägten Woche wähle ich die Eröffnung des Museum Brandhorst, das in einer Einzelausstellung die Glasgower Malerin Lucy McKenzie zeigt. Zum Nachtessen geht's ins Kaito in der Gabelsbergerstraße, wo sich zu traditionellem japanischen Essen die unterschiedlichen Polierungs-Grade des Sake trefflich diskutieren lassen. Dannach vielleicht ins nahegelegene Komittee - ein Treffpunkt für Künstler und Kunststudenten.

Freitag

Heute ist ein wichtiger Tag, denn ab 18Uhr beginnt das Open-Art-Wochenende. Am späteren Nachmittag drehe ich deshalb schon eine kleine Runde zu den Institutionen, die mich am meisten interessieren. Von der Galerie über den Hofgarten schaue ich zum Kunstverein, wo am Abend die zweite Ausstellung unter der Leitung der neuen Direktorin Maurin Dietrich "Not Working" eröffnet. Danach weiter in die Maxvorstadt zum Kunstraum Loggia, in dem die Gruppenausstellung "Living As" zu sehen ist. Am Abend haben wir unsere Ausstellung "NExECON" mit dem Münchner Künstler Niko Abramidis &NE für das Publikum geöffnet. Den Galerieraum verwandelt er dafür in ein fiktives Headquarter, in dem er Corporate Identities, globale Wirtschaftsmechanismen und Machtsymboliken verschmelzen lässt.

Samstag

Ich habe mir ein ambitioniertes Programm vorgenommen, die zeitgleichen Kunstwochenenden erfordern es leider. Mit dem frühesten ICE geht es nach Berlin, um die von mir unterstützte Ausstellung von Sébastien de Ganay zu besuchen, die von der Galerie Burster in einer ehemaligen Fabrik in Lichtenberg präsentiert wird. De Ganay, ein innovativer Vertreter der experimentellen Malerei und Skulptur, kombiniert in seiner Schau aktuellste Werke, die sich zwischen formaler Reduktion und Funktionalität bewegen. Gemeinsam mit Freunden und Sammlern geht es über eine Studioausstellung in Niko Abramidis &NE- Atelier noch auf einen kurzen Abstecher ins Berliner Gallery-Weekend.

Sonntag

Wieder in München, verbringe ich den Vormittag in meiner Galerie, dennoch möchte ich auch noch etwas von den anderen Open-Art-Teilnehmern sehen. Zum Beispiel am Wittelsbacher Platz der immer noch unterschätze DG Kunstraum, wo gerade eine Ausstellung mit Maximilian Prüfer zu sehen ist. Anschließend hole ich mir einen Kaffee (Americano) im Lost Weekend und besuche ein paar der nahegelegenen Galerien - auf jeden Fall schaue ich bei Walter Storms vorbei, der im Rahmen von "Various Others" zusammen mit Ester Schipper den mexikanischen Künstler Gabriel Kuri präsentiert. Zum Wochenend-Ausklang noch Abendessen mit Freunden in Haidhausen im Restaurant Chez Fritz.

Montag

Nach so viel Kunstprogramm braucht es einen Ruhetag, und den beginne ich mit Lesen und Sport. Aktuell fasziniert mich Tom McCarthys Roman "Satin Island", in dem es um einen Firmenanthropologen geht, der damit beauftragt wird, einen großen Bericht über die Gegenwart zu schreiben, woran er hoffnungslos scheitert. Abends schaue ich den lange vorgenommenen Film Queen & Slim, der vor der aktuellen politischen Situation in den USA besondere Bedeutung gewonnen hat und auch gerade im Black Cinema im Haus der Kunst zu sehen war.

Dienstag

Heute freue ich mich auf das Mittagessen in meinem Lieblingsrestaurant Max Trenta, das versteckt in einem Innenhof hinter der Maximilianstraße liegt. Der Gastronom Franco Fadda war selbst viele Jahre in der italienischen Kunstszene tätig, bevor er sich in München niederließ. Hier treffe ich Wolfgang Häusler zum Lunch, meinen langjährigen Mentor, dessen Galerie ich heute weiterführe, und wir sprechen über seine aktuellen Projekte mit dem US-Künstler James Turrell, der gerade auch eine Einzelausstellung in Zürich eröffnet hat. After Work geht es dann in die Goldene Bar, wo ich mich mit anderen Mitgliedern der "Jungen Freunde des Haus der Kunst" treffe.

Mittwoch

Am Vormittag gehe ich zu Anish Kapoor in die Pinakothek der Moderne, wo der Künstler anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Museums eine große Auftragsarbeit in der Rotunde präsentiert. Ein anderes großformatiges Kunstwerk des Kunstareals, das dennoch leider oft übersehen wird, ist Large Red Sphere von Walther de Maria im Türkentor, wo ich immer wieder gerne einen kurzen Stopp einlege. Nach ein paar Terminen am Nachmittag und einer dichten Woche voller Eindrücke bringt mir mein abendliches Kick-Box-Training den sportlichen Ausgleich.