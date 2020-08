Martina Veh

Donnerstag, 27. August

Heute Abend spielt der Cellist Sebastian Hess in Starnberg auf dem Fünf-Seen-Filmfestival. Eines der wenigen Konzerte, das stattfindet. Und ich werde moderieren. Um mich vorzubereiten, muss ich eigentlich nur an den Klang des Films über den griechischen Komponisten Mikis Theodorakis denken, der am 27. August im Kino Starnberg gezeigt wird, und ich hoffe, die richtigen Worte zu finden. Erinnerungen an Ägäis-Urlaube werden wach. Eine Bekannte, die letzte Woche in Regensburg war, hat die Solo-Performance von Stephan Lanius gesehen. Sie sagt, sie fühlte sich durch sein Solo-Programm aus dem Alltag gerissen und zur Improvisation im Leben ermuntert. Das eigene Leben neu denken. Warum nicht?

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Freitag, 28. August

Vorige Woche war ich in Prien. Die Klänge der Pianistin Masako Otha sitzen mir noch im Ohr. Nicht nur, dass Masako uns ihr japanisches Herz nahebrachte, sie ließ uns auch ihre Verschmelzung mit westlicher Musik fühlen, indem sie zum Beispiel über Takemitsus improvisiert, der sich jahrzehntelang für interkulturelle Festivals engagiert hat. Für sie hatte er das Stück "Hibusi" geschrieben, inspiriert von einem altjapanischen fiktiven Vogel, der seiner eigenen Fantasie entspringt und wohl sein eigenes Geheimnis ist. Da fällt mir ein: Lars Eidinger kommt heute nach Starnberg! Da muss ich hin. Abends. Open Air. Persischstunden heißt der Film. Bin gespannt.

Samstag, 29. August

Ich glaube, diese Woche werde ich wirklich jeden Abend in Starnberg verbringen. Das Gute am Kino ist, dass einen dort stets etwas Unbekanntes erwartet, man also der drögen Vorhersehbarkeit des Alltags für ein paar Stunden entfliehen kann. Kino als Bildermaschine, die ihre Zeit eben nicht nur reflektiert, sondern aktiv an ihr mitarbeitet. Nebenbei muss ich noch den Probenplan für meine Barockopern-Produktion Giulio Cesare machen. Wir haben im Oktober Premiere, werden aber im Februar in München im Cuvilliés-Theater gastieren. Ich habe beschlossen, einige Jazz-Elemente einfließen zu lassen, denn wir dürfen coronabedingt nur mit zwölf Leuten im Orchestergraben arbeiten.

Sonntag, 30. August

Am Morgen sehe ich mir zusammen mit meinem Sohn die Fotoausstellung im Amerikahaus an: Christopher Makos: "From a New Yorker's Perspective". John Lennon, Liza Minelli, Andy Warhol. Vergangene Realität. Und der Eintritt ist frei! Später mache ich mich auf den Weg nach Starnberg, denn heute moderiere ich ein Gespräch über die Spuren der Begriffe Heimat und Kultur mit dem Regisseur Pepe Danquart, Thomas Emanuel Bauer, dem Bariton und Intendanten des Konzerthauses Blaibach und Norbert Göttler, dem Schriftsteller, Publizisten und Bezirksheimatpfleger von Oberbayern sowie dem Intendanten des Filmfestivals, Matthias Helwig. Ein bisschen aufgeregt bin ich sicher - dann denke ich mir, wie schön es wäre, einfach nur die Schafe hüten zu dürfen auf dem Hochhausdach des Werksviertels am Ostbahnhof.

Montag, 31. August

Heute ist die Weltpremiere meines Kurzfilms Stummfilm, um 17 Uhr im Kino Breitwand in Starnberg, um 20.15 Uhr Open Air. Ich freue mich schon so sehr, mein Team wiederzusehen. Vor allem meine Protagonisten, die mitten im Lock-down als Kulturschaffende ihren Platz in der Stadt verloren hatten und in einen Wald im Umland ausgezogen sind, um 90 Minuten lang gemeinsam zu schweigen. Ein Körper-Experiment. Dies haben wir, Christopher Bodenstein (Kamera) und ich, mit zwei Kameras und mit Hilfe eines BR-Kamerateams von Herrn Morgott eingefangen. Es geht um Selbstzensur, eine neue Art von gefühltem Kriegszustand, den Schock des Zusammenbruchs der bisherigen Selbstverständlichkeiten, vor allem hinsichtlich der Freiheit des Kunst-Schaffens. Und es geht um die Frage nach der Selbstbestimmtheit und Relevanz für eine Gesellschaft.

Detailansicht öffnen Martina Veh hat in den letzten Jahren vor allem Opern inszeniert - zuletzt die Da-Ponte-Opern von Mozart. Auf dem Fünf-Seen–Filmfestival läuft nun ihr Kurzfilm „Stummfilm“. (Foto: Sara Kurig)

Dienstag, 1. September

Heute sollte ich die Premiere von Marina Abramović in der Staatsoper nicht verpassen: Die 7 Tode der Maria Callas. Sterbeszenen aus 7 Opern. Oder ich gehe in eine spätere Vorstellung und sehe mir stattdessen in Starnberg die Deutschlandpremiere des Films The Forgotten an, der uns die Ukraine als Land näherbringt. Eine Bildsprache, eine Wucht und Dramatik und eine Klarheit des Geschichtenerzählens! Was will man mehr.

Mittwoch, 2. September

Egal bei welchem Wetter - ich musste meinem Sohn versprechen, heute mit ihm Schwimmen zu gehen. So sind wir wieder am Starnberger See und lassen unseren Tag langsam angehen. Je länger ich das Programm des Fünf-Seen-Filmfestivals studiere, desto interessantere Dinge finde ich. Zum Beispiel Garagenvolk, ein Film, der auf der Berlinale zu sehen war. In manchen Ländern gibt es Garagen, in denen Wunder entstehen. In Russland, wo Wohnraum sehr knapp ist und zugeteilt wird, bildet die Garage einen ganz eigenen Ausweg, eine andere Welt. Man sieht einen Heiligenfigurenschnitzer, einen Kleingeflügelzüchter, einen Schrottsammler mit einem Gehilfen. Ein feinsinniges Porträt dieser Menschen.