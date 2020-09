Kultur- und Freizeittipps der Schauspielerin und Autorin - von einer Ausstellung in der Villa Stuck übers Baden in der Isar bis zu ihrer Lieblingsbar. Ein Gastbeitrag.

Donnerstag

Mein neuer Lebensmittelpunkt ist Hamburg. Mich von hier aus für eine Woche nach München zu träumen, wo ich mehrere Jahre gelebt habe, ist eine wunderschöne Aufgabe. Passend zum Start der 2. Staffel der TV-Serie "Servus Baby" möchte ich die Leser mitnehmen auf meine kleine imaginäre Reise durch die Isarmetropole. Beginnen würde ich mit einem Spaziergang an der Isar. Vom Röcklplatz aus laufe ich ans Ufer der "Reißenden" Isar und freue mich über die bunten Sommerkleider der vorbeifahrenden Radlfahrerinnen und das bayerische Fluchen des Hundebesitzers, der seinen Kacksack vergessen hat. Diese Isarseite ist meine liebste. Es ist leerer hier, und schon hinter dem Mittleren Ring gibt es versteckte Geheimwege, die ich früher mit meinem Hund gegangen bin. Später waren es die perfekten Pfade, um Text zu lernen.

Freitag

Ich sitze im Café Tagträumer. Hier gibt es die beste Butterbrezn und das perfekte Frühstück. Ich genieße den leckeren Kaffee und klappe irgendwann den Rechner auf, um zu schreiben. Abends gehe ich in die Villa Stuck zum "Friday Late". Am ersten Freitag im Monat ist hier bis 22 Uhr geöffnet, von 18 bis 22 Uhr ist der Eintritt frei. Um 19 Uhr gibt's eine Führung zur Ausstellung Margret Eicher - Lob der Malkunst. In ihren großformatigen Tapisserien finden sich moderne und bekannte Motive. Zum Beispiel eine kritische Auseinandersetzung mit dem Verfahren gegen Julian Assange. Ich mag die Räume hier und den schönen Künstlergarten, wo man wunderbar mit Freunden ein Kaltgetränk genießen und über gemeinsam erlebte Kunst plaudern kann.

Detailansicht öffnen In ihren großformatigen Tapisserien, die noch bis zum 25. Oktober in der Villa Stuck zu sehen sind, verbindet Margret Eicher die barocke Form der Bildteppiche mit Motiven aktueller Medienbilder. (Foto: Margret Eicher, Nikolaus Steglich)

Samstag

Nach vorheriger Onlineanmeldung in der Eres-Stiftung kann man sich die Ausstellung And the Forests will echo with laughter... Wald ohne Bäume in Wissenschaft und Kunst ansehen. Gespannt bin ich auf die Videoperformance Xanny von Miriam Ferstl, deren Schaffen ich seit einigen Jahren verfolge. Ich habe mich als Kind in den Märchenwald verliebt, und das Waldsterben auch hier in Deutschland macht mir zu schaffen. Deshalb gehe ich abends noch zur Global Warming Party im Hof des Deutschen Museums. Das Programm verspricht Informatives zum Thema Klimawandel. Ich beschäftige mich oft mit der Frage, wie ich als Mensch, Konsumentin, Künstlerin, Mama in meinem Alltag handeln kann, um einen möglichst grünen Fußabdruck zu hinterlassen und bin immer auf der Suche nach guten Ideen und Anregungen.

Sonntag

Genießertag: Ausschlafen, Frühstücken, wieder ins Bett und lesen. Dann hingebungsvoll das Haus putzen, Wäsche waschen; danach ein Ausritt durch den Perlacher Forst und gegen 16.30 Uhr die Gäste zu Entenbrust und Champagner begrüßen. Nun ja, ein bisschen weit weg geträumt. Zurück zur Realität: Ich radele zum Englischen Garten und mache Tai Chi - wie Jakob in Folge sechs der Servus-Baby-Staffel, wie Eve und Basti beim Singletreff in Folge sieben. Unweit vom Kiosk Fräulein Grüneis steht ein Denkmal, das mahnt: "Lustwandler, steh! Dank staerket den Genuss." Guter Tipp. Später auf einen Absacker in meiner Lieblingsbar, dem Rennsalon. Das könnte auch die "Servus-Baby"-Kneipe bei Tati im Haus sein. Angeblich wurde hier der "Hugo" erfunden. Also in dem Fall das Getränk, passt aber auch zu Staffel zwei.

Montag

Hoffentlich ist gutes Wetter. Nach der Reservierung im Internet radele ich ins Freibad Maria Einsiedel, mein Lieblingsfreibad in München. Das Wasser wird ohne Chemie gereinigt. Dazu kann man sich 400 m lang den Isarkanal entlang treiben lassen. Hier habe ich meinen letzten Wespenstich kassiert. Trotzdem würde ich immer wieder her kommen. Auch wenn ich, anders als Mel in Folge sechs, nie auf die Idee käme, im Schwimmbad Sushi zu essen. Nachmittags gehts dann wirklich in meine alte Hood. In der Rösterei Gang und Gäbe in der Kapuzinerstraße kann man bei köstlichem Kaffee und bester Jazzmusik die Seele baumeln lassen.

Dienstag

Um 20.15 Uhr läuft "Servus Baby" im Bayerischen Fernsehen. Passend zu meiner Folge "Indisch" hole ich ein Curry beim Imbiss Indian Sun in der Tumblinger Straße. Das Essen ist köstlich und erst das Mangolassi... Hier haben wir übrigens unser Bergfest zur zweiten Staffel gefeiert und unsere Schauspieler-Klappe gegeben. Immer wenn es während der Dreharbeiten eine so genannte "Schnapsklappe" gibt (zum Beispiel 2. Szene, 2. Einstellung, 2. Aufnahme), wird sie auf ein Department geschlagen. Die dazugehörigen Mitarbeiter schmeißen dann in irgendeiner Form eine Runde für das ganze Filmteam. Eine schöne Tradition.

Mittwoch

Frühstück im Aroma. Das war mein allererstes Café in München, und es hat mir so gut gefallen, dass ich eine Zeit lang selber hinterm Tresen stand, zum Kochen, Brote schmieren und Wurzelbürsten verkaufen. Dann geht's zurück nach Hause, denn ich habe frische Emmer-Fusilli bei Pasta di Monaco bestellt. Die Nudelspezialisten und -Aufklärer liefern ihre handgemachte Pasta immer mittwochs frei Haus, plastikfrei und auch mit Saucen! Abends will ich noch mal in mein Lieblingskino: Im Filmtheater am Sendlinger Tor läuft wahrscheinlich der neue Nolan-Film. Ich verbinde mit diesem Kino so viele schöne Erinnerungen. Leider steht das Traditions-Lichtspielhaus vor der Schließung. Ich hoffe, dass München sich diese Perle erhalten kann. Und nun muss ich leider sagen: "Servus München!" - bis bald!