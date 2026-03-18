Wie fing das alles eigentlich an? Kathrin von Steinburg lauscht ihrer eigenen Stimme, sie hat sie selbst aufgenommen, sie kommt vom Band, hell, licht, sehr freundlich. Die Stimme, der sie und damit auch die Zuschauer zuhören, erzählt. Vom Ausflug mit Luise und Hugo zu deren Jagdhütte im Gebirge, da war viel Vorfreude, die halberwachsenen Anarchisten, die Kinder der Frau, blieben in der Stadt, aber Luchs, der Hund von Luise und Hugo, sprang fröhlich herum.