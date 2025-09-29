Vielleicht machen es die alten Punks „auf der Zielgeraden“, wie die Toten Hosen selbst ihre Karrierephase nennen, auch nur noch, weil sie so gesellig sind. Zuletzt waren die Düsseldorfer Haudegen ja noch einmal mit ihren alten Kumpels aus Bayern, den Well-Brüdern und Gerhard Polt, gemeinsam auf „Forever!“-Tour. Nicht des ewigen Ruhms wegen, sondern weil der Polt und die Biermösls eben „unbedingt noch mal Nightliner fahren“ wollten, wie sie beteuerten. Davon müssen sich die bayerischen Weggefährten womöglich noch erholen, denn bei der „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour sind sie nicht als Gäste angekündigt.

Und das ist schon verwunderlich, bei der Vielzahl der musikalischen Mitstreiter, die sich Campino & Co. eingeladen haben, wie gerade bekannt gegeben wurde. Mit dabei sind „alte Freunde“ wie Schmutzki, Triggerfinger, Feine Sahne Fischfilet, Bar Stool Preachers, Leftovers, Grade 2, Rise Against, Bad Nerves, The Undertones, The Red Flags, Sonderschule, Pascow, The Dead End, Kids, Gogol Bordello, Deine Cousine und am 22. August am Bostalsee sowie am 9. September auf dem Bayreuther Volksfestplatz sogar die bayerischen Blasmusikhelden La BrassBanda.

Eine Klassenfahrt der deutschen Punk- und Indierock-Gemeinde. Jetzt haben die Toten Hosen auf Instagram auch bekannt gegeben, wer sie bei ihren beiden Open-Airs im Münchner Olympiapark auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz vor bis zu 19 000 Fans pro Tag begleiten wird: Am 8. Juli sind das die Donots und Pascow, am 9. Juli die Beatsteaks (die nebenan die Olympiahalle auch schon alleine füllten) sowie die britische Punk-Legende The Stranglers, die noch mit den Sex Pistols befreundet waren. Fast schon ein Punk-Festival! Wer weiß, vielleicht lässt sich davon die Well-Polt-Blosn noch einmal locken, für Gastauftritte ihrer Freunde hatten die Hosen stets einen Platz frei auf der Bühne.

Für die ganze Tour sollen bereits 860 000 Tickets verkauft worden sein. „Aus produktionstechnischen Gründen“, wie Jochens kleine Plattenfirma, das Management der Hosen, schreibt, gebe es für viele Städte nun noch ein paar Restkarten auf www.dth.de.

Die Toten Hosen, „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour 2026, München, Hans-Jochen-Vogel-Platz im Olympiapark, 8. und 9. Juli, weitere Stationen:

7./8. Juni 2026 Esch/Alzetteal 13. Juni Stuttgart, Cannstatter Wasen 20. Juni Zürich, Stadion Letzigrund 27. Juni Frankfurt, Deutsche Bank Park 3./4. Juli Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena 11. Juli Berlin, Olympiastadion Berlin 17./18. Juli Köln, RheinEnergie-Stadion

25. Juli Freiburg, Messeplatz 14. August Bremen, Bürgerweide 15. August Hannover,- Messe 21./22. August Nohfelden, Bostalsee 27. August Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld 29. August Dresden, Rinne2. September Münster5. September Minden, Kanzlers Weide 9. September Bayreuth, Volksfestplatz 12. September Wien, Ernst-Happel-Stadion