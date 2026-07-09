Jetzt mit Mitte 60 sind Die Toten Hosen alt genug, um mit den Frotzeleien gegen die Bayern aufzuhören. Ihren unverschämten Anti-FC-Bayern-Song, sie spielen ihn diesmal nicht in München, auch wenn es ihnen ohnehin niemand übel nehmen würde. Campino verrät sogar: Das eigene Bier in den 0,33-Liter-Büchsen „Hosen Hell“, die er werbewirksam oft in der Hand hält, „das lassen wir in Bayern brauen, weil die hier Ahnung haben“. Ob das allerdings richtig sei, es quasi aus dem „Ausland“ zurück nach Düsseldorf transportieren zu lassen?