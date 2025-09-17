Zum Hauptinhalt springen

Previews von „Die Schule der magischen Tiere 4“Das tierische Klassenzimmer ist zurück

Lesezeit: 1 Min.

Welches Tier wird hier gerade enthüllt? Ein Szenenbild aus „Die Schule der magischen Tiere 4“.
Welches Tier wird hier gerade enthüllt? Ein Szenenbild aus „Die Schule der magischen Tiere 4“. (Foto: Kordes & Kordes Süd / Leonine)

„Die Schule der magischen Tiere“ geht in die nächste Runde: Teil vier der erfolgreichen Kinofilmreihe ist noch vor dem offiziellen Kinostart in zahlreichen Previews zu sehen.

Von Josef Grübl

Die Schule hat wieder angefangen, nicht nur in den Gymnasien, Gesamt-, Grund- oder Realschulen der Republik. Auch an der wohl beliebtesten Lehranstalt des Landes, der Wintersteinschule, wird wieder gelehrt: Auf dem Buchmarkt erfreut sich „Die Schule der magischen Tiere“ seit 2013 stetig wachsender Popularität, seit vier Jahren kann man die von der Schriftstellerin Margit Auer erdachten Abenteuer auch im Kino erleben. Den dritten Teil sahen im vergangenen Herbst mehr als drei Millionen Menschen auf der großen Leinwand, damit war der Film die erfolgreichste deutsche Kinoproduktion des Jahres.

Wenn es nach deren Stars und Macherinnen geht, dürfen für „Die Schule der magischen Tiere 4“ gerne noch ein paar Tickets mehr verkauft werden. Deshalb zeigen sie den neuen Film vorab in zahlreichen Previews: Am Sonntag, 21. September, läuft er in München unter anderem im Arri, Mathäser, Leopold, Royal, Rio, Rex oder den Museum-Lichtspielen.

Jedes Kind solle ein magisches Tier bekommen, hieß es im ersten Teil der Filmreihe, seitdem präsentierte der von Milan Peschel gespielte Zoohändler im Klassenzimmer vor versammelter Schülerschaft Fuchs, Schildkröte, Chamäleon, Krokodil oder Pinguin. Jetzt kommen eine Eule mit extrem langen Wimpern sowie ein aufgedrehter Koboldmaki hinzu, der sich recht selbstbewusst als „der schnellste Affe der Welt“ vorstellt.

Die Schülerinnen und Schüler des Films sind älter geworden, außer der Liebe zu ihren Tieren geht es noch mehr um die Liebe untereinander und zueinander. Auch Themen wie Freundschaft, Loyalität und Mobbing spielen eine Rolle. Und dann wäre da noch ein recht alltägliches Problem: Das Geld geht aus, die Zukunft der Wintersteinschule ist ungewiss. Aber wetten, dass sich die menschlichen und tierischen Filmhelden etwas einfallen lassen?

Die Schule der magischen Tiere 4, D 2025, Regie: Bernhard Jasper und Maggie Peren, Previews am 21. September in vielen Kinos in und um München, bundesweiter Kinostart am 25. September

