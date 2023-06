Tony tanzt: "Die Rumba Therapie" schlägt an.

Die französische Komödie "Die Rumba-Therapie" feiert doppelte Premiere in München.

Kommt ein alternder Cowboy nach Paris und meldet sich zu einem Rumba-Kurs an: Dass es Tony (Franck Dubosc) nicht unbedingt ums Tanzen geht, dürfte seiner Lehrerin (Louna Espinosa) bald klar sein. Aber wie soll sie wissen, dass Tony ihr Vater ist, der sie vor Jahren verlassen hat und jetzt wieder Kontakt sucht?

"Die Rumba-Therapie" ist eine leichtfüßige Mischung aus Tanz- und Familienzusammenführungsfilm, in einer Nebenrolle ist Michel Houellebecq als Herzchirurg zu sehen. Eine größere Rolle hat Marie-Philomène Nga übernommen: Sie spielt Tonys Nachbarin, die mit ihm Tanzschritte übt. Die aus Kamerun stammende Schauspielerin und Tänzerin stellt den Film dem Münchner Publikum vor: Am Dienstag, 20. Juni, kommt sie zur Premiere ins Leopold Kino, später am Abend schaut sie noch bei "Kino, Mond und Sterne" vorbei.

Die Rumba-Therapie, F 2022, Regie: Franck Dubosc, Di., 20. Juni, 19 Uhr, Leopold Kino, Leopoldstr. 78; 21.30 Uhr, Kino, Mond und Sterne, Seebühne im Westpark